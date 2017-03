Ai làm sách cho học sinh khiếm thị?

Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu bắt đầu làm sách từ năm 2002. Mỗi năm, trường in hơn 3.000 cuốn sách chữ nổi và sách phóng to. Ngoài cung cấp cho các cơ sở tại TP.HCM, trường còn chia sẻ cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước từ Thái Nguyên, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội. Đối với những môn xã hội như địa, sử, văn… thì dễ làm, còn những sách tự nhiên như lý, toán, hóa làm rất mất thời gian vì có nhiều hình và ký hiệu đặc biệt. Ngoài SGK theo nội dung của Bộ, trường còn in nổi các loại sách dạy nghề, truyện, tiếng Anh, sách tham khảo, thiếu nhi… phục vụ cho học sinh trong trường. Bà HÀ THANH VÂN, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Đình Chiểu Đa phần các cơ sở giáo dục khiếm thị phải tự lo sách cho học sinh. Hiện tại ngân sách nhà nước dành riêng cho việc in sách cho học sinh khiếm thị vẫn chưa có. Hằng năm, chúng tôi thường vận động tài trợ từ các đơn vị, tổ chức trong, ngoài nước và phối hợp với các cơ sở giáo dục khiếm thị để in sách. Ông NGUYỄN ĐỨC MINH, phụ trách Giáo dục đặc biệt,

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Tùy theo mục tiêu môn học và mức độ thị giác của học sinh, hiện có ba loại sách cơ bản là sách chữ nổi, sách chữ to và sách nói. Sách chữ nổi được in bằng hình và chữ nổi giúp người học có thể dùng tay sờ và đọc được. Sách nói là sách được chuyển đổi từ sách in sang bằng cách đọc và ghi âm trên băng đĩa rồi nghe lại. Sách chữ to là chữ được in khổ to, nét đậm, hình ảnh được điều chỉnh về kích thước, chi tiết, màu sắc và độ tương phản.