Ăn để học tốt, thi tốt

Não bộ dễ “quá sức” trong mùa thi



Theo thống kê, trong các kỳ thi tốt nghiệp, thi ĐH - CĐ, hầu như năm nào cũng có vài thí sinh ngất xỉu, đói lả, thậm chí bị suy nhược cơ thể. Nguyên nhân chính là do các bạn đã ăn uống không hợp lý trong khi phải lao động trí óc căng thẳng.







Kì thi tuyển sinh ĐH_CĐ 2011 đã bắt đầu

Kì thi tuyển sinh ĐH_CĐ 2011 đã bắt đầu

Chế độ dinh dưỡng cho mùa thi

Theo Bích Ngọc (VNN)



Trên thực tế, bộ não con người trong xã hội hiện đại tiếp nhận 2,3 từ/giây, do vậy, trong vòng một ngày, bộ não của người đó buộc phải xử lý khối lượng thông tin bằng 34 GB, cao gấp hai lần so với 25 năm trước (theo nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thần kinh học, được công bố trên tuần báo "Thời báo Chủ nhật" của Anh ngày 14/12/2009).Với tình trạng đó, não bộ sẽ bị yếu đi, trí nhớ giảm sút, rối loạn cảm xúc. Giai đoạn thi cử là giai đoạn mà các bạn trẻ “bóc lột sức lao động” của bộ não nhất. Lượng thông tin đưa đến não để xử lý và ghi nhớ là rất cao, chủ yếu tập trung trong một khoảng thời gian khá ngắn. Đồng thời sự lo âu thái quá có thể làm giảm khả năng tập trung và khiến cho trí nhớ trở nên lộn xộn, không thể làm bài hay ôn tập được.Vào thời điểm này, não đòi hỏi phải được cung cấp một nguồn năng lượng cao nhất. Trong khi các cơ quan khác trong cơ thể dùng năng lượng từ nhiều dưỡng chất, não chỉ có thể sử dụng nguồn năng lượng duy nhất là Glucose cho tế bào não hoạt động. Vì hoạt động liên tục với cường độ cao như vậy nên não đòi hỏi nồng độ glucose trong máu ổn định để duy trì chức năng bình thường của mình. Ngoài ra não cũng sử dụng một số dưỡng chất khác với liều lượng ít hơn để tăng sự linh hoạt và nhạy bén trong việc thực hiện các chức năng tư duy và khả năng ghi nhớ như Omega, Phospholipid, axit amin và rau xanh.Do vậy, các bạn thí sinh cần được ăn uống đầy đủ để cung cấp năng lượng cho bộ não hoạt động hiệu quả, khoảng 2.300 kcal (nữ) và 2.700 kcal (nam). Số năng lượng này chủ yếu đến từ các bữa ăn chính (khoảng 80-90%). Theo đó, mỗi ngày các bạn cần ăn đủ 3 bữa sáng, trưa và tối đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa 5 nhóm dinh dưỡng chính kể trên:- Đường glucose có nhiều trong các loại khoai, củ, ngũ cốc nguyên cám, gạo lứt, các loại đậu.- Các chất béo thiết yếu như omega-3 và omega-6 có trong các loại đậu, vừng..., dầu cải, dầu hướng dương, hải sản.- Phospholipid có nhiều trong lòng đỏ trứng, trong các phủ tạng động vật... Không nên kiêng mỡ quá mức vì không có lợi cho não.- Axit amin có trong các loại ngũ cốc, cá ngừ, cá hồi, cá mòi, gà, trứng, sữa chua, bơ động vật.- Ăn rau quả tươi với lượng 300g/ngày để lấy vitamin và chất khoáng. Nên ăn nhiều loại trái cây có màu cam đỏ.Ngoài ra, bạch quả là một gợi ý hay cho người hoạt động trí não và muốn nâng cao trí nhớ. Trong y học cổ truyền bạch quả được xem là dược liệu ưu việt để chữa các rối loạn của hệ tuần hoàn và não. Bạch quả có tác dụng đáng kể trong việc tăng tuần hoàn máu lên não, chống lão suy và Alzheimer, tăng cường trí nhớ và tập trung tinh thần…Cao bạch quả cũng là thành phần chính được bổ sung trong sản phẩm mới Homtamin Ginseng Gold, một giải pháp chăm sóc sức khỏe rất tiện lợi mỗi ngày cho các “sĩ tử” để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cần thiết mỗi ngày.Ngoài việc ăn uống hợp lý, các bạn cũng cần phải biết sắp xếp thời gian thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn và quan trọng nhất là ngủ sớm ( trước 12 giờ đêm) và đủ giấc ( 30 phút buổi trưa và 7 tiếng buổi tối mỗi ngày). Tập thể dục cũng góp phần không nhỏ vào việc duy trì trạng thái khoẻ mạnh, dẻo dai cho cơ thể, giúp máu huyết lưu thông, đầu óc sảng khoái để bước vào kì thi một cách tốt nhất.Mỗi kì thi là một thử thách không nhỏ đối với mỗi bạn học sinh. Việc chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và sức khoẻ tốt là tối cần thiết. Chúc các bạn trẻ thật minh mẫn để thành công trong những ngày thi kế tiếp của đợt tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay.Homtamin Ginseng Gold có công thức phù hợp với dinh dưỡng hàng ngày của người Việt nam, đặc biệt được bổ sung thành phần Cao Bạch Quả (Ginkgo Biloba).Ngoài những thành phần vitamin và khoáng chất truyền thống như Vitamin B tổng hợp, C, khoáng chất và vi lượng, kẽm, sắt… và tinh chất nhân sâm Triều Tiên chính gốc, được bào chế theo những tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt, sản phẩm mới Homtamin Gingseng Gold còn được bổ sung thêm vitamin D3 (hỗ trợ việc hình thành hệ xuơng và cốt hóa răng), Selenium (giải độc và chống oxi hoá), cao bạch quả (giúp cải thiện lưu thông máu và chống tổn thương tế bào não).