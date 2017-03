An Giang: Buộc thôi học một năm học sinh đánh thầy

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 12-1, Tín dùng dây nịt đánh thầy Cao Hữu Phục ngất xỉu tại lớp vì chơi cờ vua trong giờ học bị mời ra khỏi lớp.

Sức khỏe thầy Phục đã hồi phục, vài ngày tới sẽ đi dạy trở lại.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phú Yên, Trưởng Công an thị trấn An Châu, cho biết cơ quan công an đang hoàn tất báo cáo vụ việc để trình cấp trên. Hướng tới chỉ có thể phạt hành chính với mức cảnh cáo đối với Nguyễn Hồng Tín vì Tín mới 16 tuổi.

