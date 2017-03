An Giang: Lớp trưởng bị trùm áo đánh hội đồng?

Mấy ngày qua, gia đình em BNMT, lớp trưởng lớp 7A10, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, TP Châu Đốc, An Giang lo lắng vì phát hiện con mình bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng từ nhiều tháng nay khiến em hoảng loạn. Mãi đến khi gia đình gặng hỏi rất lâu thì em T. mới nói không dám báo với ai vì sợ bạn kêu… “xã hội đen” đánh nữa.

Bị đánh vì không chép bài giùm

Theo gia đình em T., lý do lớp trưởng bị đánh là do ghi tên các bạn vi phạm vào sổ, không chép bài giùm và không cho mượn tiền.

Bà Bành Kim Hoàng, cô ruột em T., bức xúc cho biết vào ngày 1-4 gia đình bà thấy em bị chảy máu miệng bèn gặng hỏi nhưng T. không nói. Thấy vậy, gia đình qua nhà hàng xóm hỏi bạn học chung lớp với T. thì mới biết em bị gần chục bạn dùng áo khoác trùm lên đầu rồi dùng cặp, chai nước, tay và ghế đánh vào đầu khiến chảy máu mũi, miệng… Thời gian đánh thường diễn ra vào lúc 15 phút đầu giờ hay lúc nghỉ giữa buổi. T. không chỉ bị bạn đánh mà còn phải trả tiền cho những bạn đó khi ăn uống, nếu không sẽ bị đánh tiếp. Gia đình T. đã gặp ban giám hiệu trường phản ánh vụ việc.





Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: MK

Theo biên bản làm việc ngày 2-4 của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu với gia đình em T. và những em đánh T. thì bốn em TBTr, HTNN, NTPN và TTĐ (học cùng lớp với T.) đều thừa nhận có trùm áo khoác lên đầu T. và đánh. Có em đánh T. nhiều lần. Có em còn dọa sẽ kêu hai bạn lớp 8 cùng trường đánh nếu T. không nghe lời. Trong lời tường trình, các em gọi cách đánh trùm áo khoác lên đầu là “trùm bao bố”, gọi tên những người lớp lớn dọa sẽ đánh T. là “xã hội đen” (!).

Theo biên bản này thì phía nhà trường đưa ra biện pháp xử lý các em này bằng hình thức xin lỗi trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm và sinh hoạt dưới cờ.

Bà Hoàng bức xúc: “Tại sao cháu tôi bị đánh từ tết tới giờ, có ngày bị đánh hai lần mà nhà trường nói không biết, thậm chí cô chủ nhiệm còn nói cô đừng tin lời của em. Đến hiện giờ cháu tôi vẫn còn hoảng loạn mà nhà trường vẫn không có câu trả lời nào cho gia đình”.

Chỉ là đùa giỡn mạnh tay (?)

Chiều 5-4, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng GD&ĐT TP Châu Đốc, cho hay đã biết được thông tin này từ ngày 2-4 nhưng khi khảo sát các em tại trường và tiếp xúc với ban đại diện cha mẹ học sinh thì các em học chung lớp với T. cho biết không có chuyện em T. bị đánh hội đồng. “Qua nắm sơ bộ thì không có chuyện đánh hội đồng ở đây, chắc có lẽ do đùa giỡn mạnh tay nên phụ huynh nóng ruột thôi! Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường báo cáo nhanh vào sáng thứ Hai (6-4) về nội dung vụ việc rồi sẽ thông tin cho báo chí biết. Còn hiện giờ chưa thể nói là hướng xử lý như thế nào được” - bà Loan nói.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, cho biết cách nay ba ngày có nắm được thông tin, đúng là có xảy ra việc đánh nhau nhưng có sự tham gia của bên ngoài. Do đó TP đã chỉ đạo các trường còn lại tăng cường kiểm tra tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Riêng về Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu thì ông đã yêu cầu xác định rõ vi phạm đến đâu xử lý đến đó. “Do tình hình phức tạp nên chúng tôi yêu cầu trường và Phòng Giáo dục gửi văn bản qua Công an TP xác định trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Cái nào thuộc trách nhiệm của trường sẽ xử lý, còn trách nhiệm phía ngoài nhà trường sẽ giao cho công an xử lý riêng” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông La Công Tâm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, cho biết do mấy ngày nay bận họp nên chưa nhận được thông tin. “Nếu đúng có xảy ra thì Sở sẽ kiên quyết phối hợp với TP Châu Đốc để xử lý. Ngày mai (6-4), chúng tôi sẽ nắm lại tình hình và báo cáo sớm nhất cho báo chí được biết” - ông Tâm nói.