An ninh khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Thống nhất 4 giải pháp cấp bách

Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM) hiện đang có khoảng 25.000 sinh viên của các trường đại học đang học tập.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bình Dương đã thống nhất bốn giải pháp cấp bách để lập lại an ninh trật tự. Thứ nhất, trong hai tháng 4 và 5 sẽ tổ chức chiến dịch nhằm lập lại an ninh trật tự. Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, vận động sinh viên xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thứ ba, thành lập ban an ninh trật tự đô thị và tổ chuyên trách của Đại học Quốc gia TP.HCM. Và cuối cùng xây dựng quy chế quản lý, phối hợp với sinh viên, địa phương và nhà trường trong việc xây dựng nếp sống văn minh.

Về dự án khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, giám đốc Phan Thanh Bình dự kiến phải hai năm nữa mới giải tỏa xong. Theo ông, việc chậm giải tỏa sẽ gây khó khăn trong việc xây dựng ký túc xá để đáp ứng thêm 25.000 chỗ ở cho sinh viên (hiện đã đáp ứng được 10.000 chỗ). Để giải quyết vấn đề nhà ở và hạ tầng, ông Bình nói sẽ làm theo kiểu “vết dầu loang” (giải tỏa đến đâu xây dựng đến đó).