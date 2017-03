An toàn cho trẻ mầm non: Một mình ngành giáo dục lo không xuể

Gần đây, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các trường mầm non, chủ yếu là các trường tư thục, nhóm trẻ gia đình (NTGĐ) khiến nhiều người đặt vấn đề cảnh báo về an toàn cho trẻ. Điển hình như vụ một bé trai bốn tuổi vì không chịu ăn bị cô giáo nhốt trong thang máy vận chuyển thức ăn dẫn đến chấn thương nặng cả về thể xác lẫn tâm lý.

Tại TP.HCM, do áp lực tăng dân số cơ học, ngoài hệ thống trường mầm non công lập, tư thục được ngành giáo dục quản lý về chuyên môn đã phát sinh hệ thống NTGĐ do UBND phường cấp phép, không nằm trong diện quản lý của ngành giáo dục. Đó là vấn đề của phát triển nóng tại các đô thị lớn.

NTGĐ dễ phát sinh tai nạn

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Mầm non - Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết: Năm học 2010-2011, toàn TP có khoảng 270.000 trẻ đi học mầm non, trong đó có gần 80.000 trẻ mới. Nơi dễ xảy ra tai nạn nhất cho trẻ là NTGĐ có điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo an toàn, giáo viên (GV) vừa thiếu vừa yếu, mỗi lớp có một GV và một bảo mẫu. GV không được đào tạo chính quy mà đào tạo theo kiểu chắp vá nên không có khả năng lường trước những hậu quả do việc làm của mình. Các cô chỉ nghĩ một cách đơn giản là dọa cho trẻ sợ chứ không nghĩ rằng việc làm đó có thể gây chấn thương tâm lý, thân thể của trẻ. Từ đó dẫn đến những hành động thiếu kiềm chế và gây hậu quả. GV làm việc áp lực cao dễ dẫn tới stress về tâm lý, từ đó có thể không kiểm soát được hành vi cá nhân.

Các bé Trường Mầm non Hoa Hồng (phường 3, quận Gò Vấp) vui đùa giờ ra chơi được các cô bảo mẫu đứng cạnh trông chừng.

Theo bà Chung Bích Phượng, phụ trách mầm non Phòng Giáo dục quận Tân Phú, thì NTGĐ phục vụ nhu cầu giữ con cho những người dân nghèo, mức học phí phù hợp so với khả năng của họ. Những nhóm này do UBND cấp phép, ngành giáo dục hỗ trợ về chuyên môn, trang bị thêm kiến thức tối thiểu cho GV.

GV đa số từ tay ngang

Bà Huỳnh Thị Uyên Phương, chủ Trường Mầm non tư thục Huỳnh Phương (quận Tân Bình), chia sẻ kinh nghiệm thực tế: “Tôi chủ nhiệm hai cơ sở mầm non tư thục trông giữ các cháu cho các gia đình nghèo, con em công nhân lao động quanh Khu công nghiệp Tân Bình. GV đứng lớp đa số tuyển tay ngang và đưa đi học các lớp nghiệp vụ ngắn hạn”.

Theo bà Thanh, hiện nay thực trạng tuyển GV, bảo mẫu tại các nhóm trẻ chưa ổn, việc tuyển người không có chuyên môn làm GV là nguy hiểm vì có thể làm tổn hại cho trẻ, GV đào tạo từ bảo mẫu và đi học tiếp tại chức sư phạm mầm non cũng có hạn chế do thời gian học tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc buổi tối là thời gian đáng lẽ phải được nghỉ ngơi nên nhất định không thể bằng GV đào tạo chính quy. Đó là chưa kể đầu vào, nhiều bảo mẫu chỉ mới tốt nghiệp THCS hoặc chưa tốt nghiệp THPT. Thi tuyển đầu vào và đầu ra hệ tại chức cũng dễ hơn so với sư phạm chính quy. Tóm lại, tất cả yếu tố về tiêu chuẩn đều thấp hơn so với GV được đào tạo chính quy, đương nhiên sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề về chất lượng GV sau này, từ đó có thể có nhiều nguy cơ về an toàn cho trẻ khi họ làm việc và phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại nơi làm việc.

QUỐC VIỆT