An toàn tuyệt đối việc “sản xuất” đề thi ĐH

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi ĐH, CĐ năm nay, cả nước có khoảng 2,2 triệu hồ sơ đăng ký dự thi, tăng 18% so với năm 2007, trong đó ĐH có 1,6 triệu hồ sơ và CĐ có 620 ngàn hồ sơ (hệ CĐ tăng 17,1%). Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh ĐKDT lớn nhất kể từ khi Bộ GD & ĐT áp dụng thi tuyển "3 chung".

Con số này một lần nữa cho thấy tính chất cạnh tranh gay gắt của kỳ tuyển sinh chọn đầu vào cho các trường ĐH, CĐ vốn nhạy cảm và phức tạp.

Quy trình bảo vệ đề thi ngày càng hoàn thiện chặt chẽ

Quy mô tuyển sinh tăng, số lượng thí sinh dự thi cũng tăng mạnh nhưng với kinh nghiệm bảo vệ thi nhiều năm cùng với sự chuẩn bị chu đáo, đến thời điểm này có thể khẳng định mọi phương án bảo vệ thi đã được lực lượng Công an hoàn tất, sẵn sàng cho một mùa thi nghiêm túc và suôn sẻ.

Cách đây gần 2 tháng, ngày 14/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký kế hoạch bảo vệ các kỳ thi quốc gia gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản.

Cũng trong kế hoạch này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã yêu cầu Công an các địa phương phải phối hợp với chính quyền đảm bảo an toàn khu vực thi, TTATGT.

Trong kế hoạch bảo vệ kỳ thi năm nay, xuyên suốt trong nhiều văn bản, vấn đề bảo vệ an toàn của đề thi ở mức độ "tối mật" luôn được đặc biệt quan tâm.

Một đại diện Cục A25 cho biết, khi xác định đề thi ở mức độ "tối mật", quy trình bảo vệ đề sẽ ngày càng được hoàn thiện chặt chẽ và trách nhiệm của những cán bộ được phân công bảo vệ đề thi (từ khâu làm đề đến in sao, vận chuyển đề…) cũng nặng nề hơn.

Bảo vệ khâu làm đề (ra đề) được an toàn, tuyệt đối cách ly với bên ngoài không dễ chút nào (năm 2008, tại khu vực làm đề có 105 cán bộ, chia làm 7 đợt vào khu vực cách ly, tăng 30 người so với năm trước).

Thời tiết nóng bức, tâm lý căng thẳng nhưng cán bộ an ninh được phân công nhiệm vụ sẵn sàng chấp nhận bị "giam lỏng" cả tháng trời để bảo đảm không một thông tin nào, dù nhỏ nhất lộ, lọt ra bên ngoài.

Vấn đề bảo vệ làm đề đã khó, bảo vệ khâu in sao, vận chuyển đề trên phạm vi rộng cũng có những khó khăn riêng. Năm nay cả nước có 25 điểm in sao đề thi, trong đó số phiên bản đề trắc nghiệm nhiều hơn năm trước, do có thêm môn tiếng Đức và tiếng Nhật thi trắc nghiệm. Có những địa điểm in sao phải in đến hàng vạn bản đề nhưng để không một mẩu giấy nhỏ nào bay ra khỏi khu vực cách ly là trách nhiệm của lực lượng an ninh.

Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các lực lượng an ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ đảm bảo không đưa các phương tiện liên lạc hoặc các vật dụng trái quy định vào nơi có đề thi...

Để thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, sẽ xử lí nghiêm cán bộ coi thi

Với hơn 3 vạn thí sinh đăng ký dự thi, các Trường CAND cũng đang gấp rút hoàn thiện nốt những khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi. Ngày 30/6, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Tổng cục XDLL - CAND) đã cho biết: Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo ANTT cho kỳ thi, Vụ Đào tạo đã tham mưu cho Tổng cục điện trình lãnh đạo Bộ ký để gửi các hội đồng thi CAND, Công an một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hà Tây, Bình Dương để làm tốt công tác thi, trong đó xác định một số nhiệm vụ quan trọng.

Đó là: Yêu cầu các trường chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân sự, phương tiện bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, bảo đảm khoảng cách giữa các thí sinh phải là 1,2m. Rút kinh nghiệm từ một số mùa tuyển sinh trước, cán bộ không làm tròn trách nhiệm để thí sinh vi phạm quy chế, đến khi Thanh tra Bộ Công an phát hiện mới biết, do đó năm nay, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cán bộ tham gia kỳ thi phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, từ điểm trường, cán bộ thư ký giám sát đến nhân viên, bảo vệ.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Tổng cục đã yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện cuộc vận động "Hai không…" và xử lý nghiêm túc những cán bộ sai phạm; trường nào, cơ sở thi nào để xảy ra sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an.

Bắt đầu từ ngày 2/7, các đoàn thanh tra của Tổng cục XDLL - CAND sẽ kiểm tra công tác thi tại các hội đồng...

Một số mùa thi trước, đặc biệt là trong năm 2007, số thí sinh vi phạm kỷ luật được phát hiện của các Trường CAND xếp tốp đầu trong toàn quốc. Đánh giá về hiện tượng này, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư cho biết, điều đó đã thể hiện sự nghiêm túc của các hội đồng thi. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng thí sinh dự thi vào lực lượng CAND mang tài liệu vào phòng thi là một hiện tượng đáng buồn (chủ yếu là chiến sỹ nghĩa vụ).

Do đó, đợt này, Tổng cục XDLL - CAND sẽ tăng cường kiểm tra giám sát. Nếu phòng thi nào, điểm thi nào có hiện tượng thí sinh mang tài liệu vào phòng thi thì sẽ xử lí cả cán bộ coi thi và liên đới trách nhiệm tới cả điểm trưởng, thư ký giám sát.