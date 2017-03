Australia đang bị tụt hậu về đầu tư cho giáo dục

Theo báo cáo trên, nếu Australia muốn đạt được tiêu chuẩn cao hơn nhằm chuyển đổi nền kinh tế tiến tới một tương lai trong đó người lao động có kỹ năng tốt hơn, mức thu nhập cao hơn, thì mức chi ngân sách cần thiết thậm chí còn cao hơn.



Chính quyền bang NSW cho rằng cần đặt ra một mục tiêu cao hơn, trong đó tập trung vào hiệu quả học tập của học sinh, đồng thời đưa ra tiêu chuẩn bổ sung về trình độ “thành thạo” và mức độ cao trong thành tích về kỹ năng đọc, viết và tính toán.



Ngoài ra, cần xét đến khả năng thực tế của tất cả các học sinh đối với việc học tập, nghiên cứu ở bậc trung cấp hoặc đào tạo nghề, cho dù học sinh có xuất thân như thế nào hoặc có hoàn cảnh gia đình ra sao.



Theo đề xuất của chính quyền bang NSW, chính phủ liên bang nên dành ưu tiên trước mắt cho giáo dục mầm non, bởi hiện nay Australia đang tụt hậu rất xa so với các nước phát triển trên thế giới. Trên thực tế, đầu tư vào các chương trình giáo dục mầm non có doanh thu đầu tư lớn nhất so với bất kỳ chương trình giáo dục nào khác.



Đối với NSW, vấn đề chính mà tiểu bang lớn nhất Australia này phải đối mặt đó là phải tăng vốn đầu tư cho ngành giáo dục, nếu không hiệu quả nói chung của học sinh sẽ đứng trước bờ vực của sự tụt hậu.



Một thực trạng hiện nay là tỷ lệ tuyển sinh của các trường học ở bang này đang tăng với tốc độ rất nhanh. Do đó, trong vòng 15 năm tới, tiểu bang NSW sẽ phải xây thêm nhiều trường học mới có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.





Theo Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)