AVIS và những liên kết “ma”!

Bằng của University of NorthWest bất hợp pháp ở Texas University of NorthWest thành lập năm 2001, là nhà cung cấp giáo dục từ xa trong nhiều lĩnh vực. Theo thông tin trên website, nó cung cấp các lớp học tại “trung tâm học tập tại Canada, Trung Quốc, Bangladesh, Ireland, Ấn Độ, Kenya, Lebanon, Malaysia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Nga, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và vương quốc Anh. Vào mùa hè năm 2010, Văn phòng cấp phép văn bằng Oregon (Oregon Office of Degree Authorization) thông báo rằng University of NorthWest đã tích cực bán văn bằng tại Afghanistan . University of NorthWest được xem là trường không được tín nhiệm ở bang Oregon và Maine. Ở Texas bằng cấp của Universityof NorthWestbị xem là bất hợp pháp (theo wikipedia).