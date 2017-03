Ba cô giáo trói, đánh, nhét giẻ vào mồm trẻ

Kiểm tra cơ sở và làm việc với các cơ quan chức năng của phường Nam Lý, ông Liêm khẳng định đây là cơ sở không có giấy phép thành lập. Địa phương đã cho cơ sở này tồn tại từ tháng 8-2014.

Đè, trói vì trẻ biếng ăn

Trước đó, chị Đinh Thị Thúy Hằng, phụ huynh cháu CHPL, thấy con trai về nhà thường hay khóc và xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người. Ngày 5-10, chị Hằng đến cơ sở Sơn Ca và thấy trên camera giám sát của cơ sở này con mình bị cô nuôi dạy trẻ dùng thìa đánh vào chân, tay. Chị đẩy cửa vào phòng thì phát hiện ba cô giáo đang đè, ấn con chị xuống nền nhà trong tư thế nằm úp. Hai tay cháu bị bẻ ngoặt ra sau, hai chân bị cột bằng khăn, miệng bị nhét giẻ. Mẹ cháu lao vào giải cứu thì bị các cô đẩy ra, sau đó những người này tháo dây buộc tay chân và lôi giẻ ở miệng cháu ra.

Chị Hằng đã báo vụ việc đến Công an phường Nam Lý. Sáng 6-10, cơ quan Công an phường Nam Lý đã mời gia đình cháu L. và các cô giáo đến trụ sở công an lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra. Ba cô giáo Lê Thị Hoài Linh, Nguyễn Thị Tú Anh và Lê Thị Thu Hà đã thừa nhận hành vi bạo hành bằng cách trói tay chân, nhét giẻ vào mồm cháu L. vì cháu L. biếng ăn và không chịu ngủ trưa.

Cháu L. bị trói tay chân. Ảnh: MINH QUÊ





Cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca bị đóng cửa trưa 6-10. Ảnh: MINH QUÊ

Phường Nam Lý cho thành lập

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tuế, Chủ tịch UBND phường Nam Lý, cho biết cơ sở giữ trẻ Sơn Ca được thành lập từ tháng 8-2014. Do các cơ sở mầm non trên địa bàn phường chỉ nuôi giữ 800-900 cháu, không đáp ứng nhu cầu giữ trẻ trên địa bàn nên phường cho phép bảy cơ sở nuôi giữ trẻ khác hoạt động. Ông Tuế cũng cho hay cơ sở Sơn Ca giữ 49-50 cháu. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì số cháu được gửi tại đây vượt gấp đôi con số ông Tuế báo. Ông Tuế nói cơ sở Sơn Ca được giao cho Trường Mầm non Nam Lý quản lý về chuyên môn, phường chỉ quản lý về mặt nhà nước.

Được biết cơ sở giữ trẻ Sơn Ca trước đây là một nhà kho hai tầng bỏ hoang được bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở Sơn Ca, thuê lại và sửa chữa đôi chút. Diện tích phòng giữ các cháu thiết kế không đúng quy cách của trường mầm non. Các phòng bị ngăn thành những ô nhỏ, chật chội, nóng bức dù có trang bị quạt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.