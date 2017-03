Ba đợt thi cho thí sinh lựa chọn

. Tôi nghe nói năm nay học sinh trường trung cấp nghề được dự thi đại học (ĐH), cụ thể điều kiện này như thế nào? (Một phụ huynh ở TP.HCM)

+ Bộ phận tuyển sinh Bộ GD&ĐT: Học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trung học nghề và tương đương (HS trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp THCS đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT) được đăng ký dự thi vào các trường ĐH, cao đẳng (CĐ) và được xét tuyển (nếu không trúng NV1) như những thí sinh khác.

. Xin cho chúng em biết năm nay các trường tổ chức mấy đợt thi, vào những thời điểm nào để chúng em đăng ký ngày thi cho phù hợp? (Nhóm học sinh TP.HCM, Đồng Nai)

+ Bộ phận tuyển sinh Bộ GD&ĐT: Năm nay có ba đợt thi. Đợt 1 thi ĐH khối A và V trong hai ngày (4 và 5-7). Đợt 2 thi ĐH khối B, C, D và các môn năng khiếu trong hai ngày (9 và 10-7). Riêng khối năng khiếu, sau khi thí sinh dự thi các môn văn hóa sẽ thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 14-7. Đợt 3 thi CĐ trong hai ngày (15 và 16-7). Các trường CĐ có thi môn năng khiếu đến hết ngày 20-7.

. Nhu cầu nhân lực tại TP.HCM trong những năm tới tập trung vào những lĩnh vực nào là “hot” nhất? (Nguyễn Thuần, Trường THPT Lê Hồng Phong, TP.HCM)

+ Ông Trần Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM): Những năm tới TP cơ cấu kinh tế TP sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực là cơ khí; hóa chất; điện tử, công nghệ thông tin và chế biến tinh lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, TP cũng ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, các ngành nghề thu hút lao động là tài chính, kế toán và quản lý. Thí sinh cần xem các ngành nghề lao động đều phải dựa trên nền tảng nhu cầu xã hội cần và khẳng định chất lượng trong công việc chứ không thể coi nghề này là nghề “hot”, còn nghề kia thì “hẩm hiu”.

Thí sinh đăng ký dự thi vào ĐH 2009.

. ĐH Long An năm nay thi tuyển hay xét tuyển, gồm những ngành nào? Trường này thuộc hàng top mấy so với các trường ĐH khác? (Ngân Hà, Long An)

+ Tiến sĩ Lê Đình Viên (Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An): Đây một trường ĐH đa ngành với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2010 trường tuyển sinh đào tạo các ngành hệ ĐH và CĐ: khoa học máy tính, xây dựng, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính-ngân hàng, tiếng Anh. Hệ trung cấp tuyển các ngành tin học, xây dựng, kế toán, du lịch. Ngoài ra, trường còn đào tạo các hệ liên thông từ trung cấp lên CĐ, từ CĐ lên ĐH.

. Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đào tạo như thế nào, điều kiện để vào học tại trường này? (Hạnh Nguyên, TP.HCM)

+ Phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM-UEF: UEF tuyển sinh và đào tạo theo khuynh hướng chất lượng cao. UEF tổ chức lớp nhỏ, dưới 40 sinh viên (lớp ngoại ngữ, thực hành máy tính 18-22 sinh viên). Tất cả phòng học có máy lạnh, trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại. Sinh viên UEF được chủ động chọn tiến độ học tập linh hoạt theo năng lực. Giảng viên được chọn lọc, có kinh nghiệm giảng dạy theo phương pháp tiên tiến. UEF có hệ thống trợ giảng hỗ trợ sinh viên từng môn học. Sinh viên tốt nghiệp từ UEF có kiến thức và kỹ năng hành nghề tốt, đạt trình độ Anh văn tương đương TOEFL iBT 61, thích ứng ngay với môi trường làm việc cạnh tranh, hội nhập và có khả năng tiếp tục theo học các chương trình cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Sinh viên được vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng đối tác của UEF trong suốt quá trình học tập.

. Muốn học hệ CĐ nghề thì phải thi hay xét tuyển, thời gian nộp hồ sơ là khi nào và nộp trực tiếp có được không? (Minh Quân, Hồng Ân, TP.HCM)

+ Bà Hồng Thị Thanh Thủy (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn học nghề-việc làm Trường CĐ Nghề TP.HCM): Muốn học CĐ nghề, thí sinh không thi tuyển mà chỉ xét tuyển vào các ngành học của trình độ trung cấp nghề và CĐ nghề. Trong năm học 2010, trường nhận hồ sơ xét tuyển vào đầu tháng 4-2010. Nhận hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường CĐ Nghề TP.HCM, 38 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM. Để biết thêm chi tiết, em có thể liên hệ phòng tuyển sinh của trường hoặc theo số điện thoại (08) 32567377 - 38438720.

XUÂN CHIỂU thực hiện