Ba vấn đề “nóng” cần Nhà xuất bản Giáo dục lên tiếng

Theo ban giám đốc Công ty Sách-Thiết bị trường học TP.HCM, đơn vị chính cung ứng SGK cho các nhà phát hành lớn tại TP.HCM, vẫn chưa nhận được thông tin chỉ đạo nào từ phía Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) về việc ngừng bán sách theo giá mới. Các nhân viên bán sách cho biết giá SGK mới vẫn được bán cho học sinh, phụ huynh.

Thế nhưng ngay trong thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” này, tất cả dường như vẫn rơi vào im lặng. Liên tục trong những ngày qua, điện thoại của lãnh đạo NXBGD tại Hà Nội và TP.HCM đều tắt máy...

1. Trước hết, Bộ GD&ĐT, NXBGD cần thể hiện những động thái nhằm làm rõ những vấn đề đang được dự luận đặt ra. Rằng vào thời điểm này, khi các cơ quan chức năng đang phải loay hoay bàn tính phương án tăng hay không tăng giá SGK thì NXBGD lại đặt việc tăng SGK vào “chuyện đã rồi”. Thậm chí, khi chưa có ý kiến chính phức cho phép từ phía Chính phủ thì ngay tại thời điểm trước đó là cuối năm 2007, NXBGD đã “lệnh” cho các đơn vị in SGK in ngay giá mới vào bìa sách và đến thời điểm tháng 4 vừa rồi thì sách mới đã bắt đầu được phát hành rộng rãi.

2. Mặt khác, dư luận cần được NXBGD lý giải về việc có hay không chuyện khó khăn trong việc in ấn SGK trong thời điểm giá giấy tăng như hiện nay. Bởi giá giấy in đã nhấp nhổm tăng từ hai năm nay. Những doanh nghiệp hoạt động trong ngành in ấn, xuất bản đều thừa hiểu chuyện này và họ đều phải trữ một lượng giấy để hoạt động, trừ những đơn vị quy mô nhỏ không có nhà kho chứa giấy mới đành chấp nhận chịu đựng cơn bão giá giấy tăng.

Trong khi đó, NXBGD là đơn vị nhận số lượng in SGK khổng lồ và cố định hàng năm, sách in ra là đã có nơi tiêu thụ. NXBGD hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay mọi thứ từ trữ lượng giấy in, quyết định giá bán đến hệ thống phát hành, địa chỉ tiêu thụ. Theo Hiệp hội In Việt Nam, giá giấy chỉ đặc biệt tăng liên tục vào thời điểm đầu năm 2008. Khi ấy, NXBGD đã chủ động hoàn tất mọi kế hoạch in ấn của năm 2008 thì liệu việc NXBGD cho rằng chuyện tăng giá SGK do giấy nguyên liệu, nhân công đều tăng... là “chẳng đặng đừng”?

3. Chưa kể, trong nhiều phương án dự kiến đưa ra để giải quyết tình trạng tăng giá SGK hiện nay, NBXGD có nên chờ đợi Chính phủ hỗ trợ bù lỗ giá SGK? Được biết, chủ trương của ngành giáo dục là tạo mọi điều kiện cho mọi con em được đến trường học hành. Và hiện nay, ngay trong các giải pháp hạn chế tác động xấu đến đời sống xã hội, Chính phủ cũng đã có những chính sách cụ thể trợ cấp cho người nghèo.

Ngay từ những năm sau ngày giải phóng và đặc biệt từ 1981, Chính phủ đã có chủ trương đưa SGK vào tận các thư viện trường học, cho học sinh mượn sách học, đồng thời bán lẻ giá ưu đãi cho học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ hàng năm đã ưu ái trợ giá cho ngành giáo dục một khoản tiền không nhỏ. Vì vậy, lúc này nếu thêm một khoản trợ giá bù lỗ theo như đề nghị liệu có thuyết phục?

Tất cả biện pháp về việc giải quyết tăng giá SGK đang được đề ra và đang còn phải chờ đợi câu trả lời từ các cơ quan chức năng.