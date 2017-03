Bắc Giang: Đình chỉ công tác 28 giám thị

Lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang cũng cho biết sẽ thanh tra toàn bộ những clip được công bố để làm rõ có sự gian lận thi cử có tổ chức này, như việc tuồn đề thi ra ngoài giải rồi phôtô mang vào phát cho thí sinh chép. Sau khi có kết luận thanh tra sẽ xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.

Sáng cùng ngày, anh DTN, người cung cấp những clip gian lận thi cử tại Hội đồng thi Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, đã mang sáu clip do thí sinh S. quay tại phòng thi số 8 đến giao cho cơ quan công an. Trước đó, Công an Bắc Giang cho biết vụ việc này sẽ do ngành giáo dục xử lý là chính, lực lượng an ninh chỉ hỗ trợ và không điều tra riêng.

TT