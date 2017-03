Bắc Giang: Không hủy kết quả thi của thí sinh quay clip

Theo kết quả xác minh, những sai phạm cơ bản của Hội đồng coi thi THPT Dân lập Đồi Ngô đó là: Đối với lãnh đạo Hội đồng coi thi: Buông lỏng công tác quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc điều hành, giám sát diễn biến kỳ thi, không phát hiện được những tiêu cực ở Hội đồng coi thi trong quá trình điều hành thi. Đã để cho một số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường sở tại để lấy đề thi, giải bài, đưa bài giải vào một số phòng thi ở 2 môn Hóa học và Toán vi phạm Quy chế thi, tạo ra dư luận không tốt trong kỳ thi, gây hậu quả nghiêm trọng.







Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang).

Theo N.H (Dân trí)



Đối với thư ký Hội đồng (thư ký sở tại) là người đưa và thu tài liệu ở một số phòng thi của thí sinh, trong đó có phòng thi số 8 (môn Hóa học, Toán) vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.Đối với giám thị coi thi: Hướng dẫn thí sinh thực hiện quy chế thi không đạt hiệu quả, nên một bộ phận thí sinh chưa thực hiện đầy đủ các quy định của kỳ thi, kiểm tra, giám sát phòng thi thiếu chặt chẽ, không cương quyết xử lí thí sinh vi phạm Quy chế, không báo với lãnh đạo Hội đồng về những tiêu cực đã xẩy ra trong diễn biến kỳ thi, do đó chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân viên phục vụ: tự ý đi vào trong khu vực phòng thi ném bài cho thí sinh, vi phạm quy chế thi.Đối với thanh tra giám sát thì chưa tuân thủ đầy đủ quy trình thanh tra, giám sát, thiếu trách nhiệm về việc giám sát hoạt động của Hội đồng coi thi, không phát hiện được những tiêu cực trong diễn biến kỳ thi. Như vậy chưa hoàn thành nhiệm vụ.Lực lượng bảo vệ còn để một số người của Trường THPT dân lập Đồi Ngô (không thuộc hội đồng coi thi) ở trong khu vực thi tại thời điểm diễn ra các môn thi. Như vậy chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã có mặt tại trường (khi không được phân công nhiệm vụ) vào thời điểm thi có hành động lên khu vực phòng thi, tham gia vào việc giải bài thi và chuyển bài phòng thi, vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.Cụ thể là, ông Đào Văn Mộc, Phó Chủ tịch hội đồng coi thi - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đồi Ngô đã để cho một số cán bộ, giáo viên nhân viên, trong trường vi phạm quy chế thi.Ông Nguyễn Đăng Chính nhân viên phục vụ thi, là nhân viên văn thư của nhà trường đã lấy đề thi các môn Hóa học, Toán từ thí sinh. Sau khi lấy được đề thi, ông Chính đem về phòng làm việc của cá nhân trong trường, viết lại đề thi, nhờ ông Đinh Văn Đạt giải môn Hóa, bà Nguyễn Thị Ngân giải môn Toán (là giáo viên của trường). Tiếp đó, ông Chính lấy bài giải từ ông Đạt, bà Ngân sao ra một số bản và nhờ ông Nguyễn Văn Dũng (là kế toán của trường), bà Nguyễn Thị Kim Thoa nhân viên phục vụ của hội đồng coi thi, bà Lê Thị Hải (là giáo viên của trường) mang bài giải lên phòng thi. Bà Hải là người trực tiếp thu lại tài liệu đã sử dụng của thí sinh. Như vậy, những ông bà nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.Kết quả xác minh cũng khẳng đinh một số bộ phận ở một số phòng thi còn mang, nhận và sử dụng tài liệu, trao đổi và quay cóp lẫn nhau, có thí sinh mang thiết bị điện tử trái quy định vào phòng thi, do đó các thí sinh này vi phạm quy chế thi.Về hướng xử lý kỷ luật, Sở GD-ĐT Bắc Giang kiến nghị áp dụng hình thức đối với cán bộ, công chức, việc chức vi phạm cụ thể như sau: “cách chức” đối với ông Nguyễn Đức Đôn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, Chủ tịch Hội đồng coi thi, “cảnh cáo” đối với 21 giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt là giám thị coi thi và 2 ông thanh tra tại hội đồng coi thi là Nguyễn Anh Huy, giáo viên Trường THPT Sơn Động số 2 và Đàm Đức Kinh, giáo viên Trường THPT Lục Ngạn số 4, “khiển trách” đối với ông Bùi Quang Nghĩa - Tổ trưởng tổ Toán Trường THPT Lục Ngạn số 2, Phó chủ tịch Hội đồng coi thi và 7 giáo viên trường THPT Lục Ngạn số 2 là giám thị trường coi thi.Đối với người lao động thì “không công nhận” chức vụ quản lý đối với ông Đào Văn Mộc - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đồi Ngô và ông Trần Đỗ Hoàng - Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đồi Ngô. Sa thải với các ông bà Lê Thị Hải, Nguyễn Thị Kim Thoa, Đinh Văn Đạt, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Đăng Chính, Nguyễn Văn Dũng là những giáo viên, nhân viên của Trường THPT dân lập Đồi Ngô đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi. “Khiển trách” đối với các ông Đỗ Minh Diễn, Nguyễn Văn Song nhân viên bảo vệ đã vi phạm Quy chế thi.Xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục bằng cách phạt tiền đối vớ bà Lê Thị Hải và bà Nguyễn Thị Kim Thoa là giáo viên của Trường THPT dân lập Đồi Ngô. Giao cho ông Chánh thanh tra sở GD-ĐT Bắc Giang tổ chức thực hiện.Đối với thí sinh dự thi: việc vi phạm quy chế thi của thí sinh, nguyên nhân được xác định là do giám thị coi thi buông lỏng, nên không hủy kết quả thi của thí sinh mà xử lý hủy phần giống nhau trong bài thi của thí sinh. Với thí sinh quay video clip trong phòng thi là để phản ánh hiện tượng tiêu cực trong phòng thi, kỳ thi. Hành động này được coi là một trong những tình tiết giảm nhẹ nên không hủy kết quả này của thí sinh.Trao đổi thêm với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bảy - Trưởng phòng PA83 Bắc Giang cho biết: “Do các clip được cung cấp nhỏ rọt nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên theo điều tra thì vụ việc này chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật”Theo tìm hiểu của chúng tôi thì thí sinh Đ.N.S., người quay clip ở phòng thi số 8 có tổng điểm các môn thi là 31 điểm (chưa tính điểm cộng nghề là 1,5 điểm). Với kết quả này S. đã đỗ kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.