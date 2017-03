Bài 1: Bó tay?

Mặc dù lệnh xử lý học sinh (HS) đi xe máy phân khối lớn ở TPHCM có hiệu lực được gần 1 tháng và có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhằm giảm thiểu tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông, nhưng thực tế, HS đi học bằng xe máy phân khối lớn vẫn nhan nhản trên đường...

Cấm: trường nào cũng vắng bóng xe

Đầu năm học 2007–2008, các trường học ở TPHCM đã phát động Tháng an toàn giao thông và đưa nội dung “nghiêm cấm HS chưa đến tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe sử dụng xe môtô, xe gắn máy đi học” vào sinh hoạt dưới cờ. Cùng lúc, ngành GD–ĐT đưa ra biện pháp chế tài là sẽ hạ bậc hạnh kiểm những trường hợp HS vi phạm, yêu cầu các trường có biện pháp xử lý kỷ luật triệt để HS vi phạm luật giao thông khi có danh sách do Công an TP và Sở GD – ĐT chuyển đến.

Kết quả, qua 2 danh sách HS vi phạm luật ATGT của CA TPHCM gửi về Sở GD – ĐT, chỉ có gần 200 HS ở các quận 1, 5, 7, Thủ Đức… vi phạm, giảm hơn gần phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hầu hết là các lỗi: chưa có bằng lái, chở 3…

Khảo sát thực tế của phóng viên tại bãi giữ xe của các trường cũng cho thấy kết quả tương tự. Tại bãi gửi xe Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), số lượng xe gắn máy được trông giữ tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo nhân viên bảo vệ Nguyễn Mạnh Hùng, từ khi công an khu vực đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra việc HS đi xe máy tới trường, bãi giữ xe của trường cũng hợp tác thực hiện rất nghiêm. Nhà trường chỉ nhận những xe máy dưới 50cc và những HS xuất trình được giấy phép lái xe. Qua vài ngày thực hiện, lượng xe máy trông giữ đã giảm hẳn từ 70 xe/ngày xuống chỉ còn 25 xe/ngày.

Phía đối diện Trường THPT Trần Khai Nguyên là bãi giữ xe của Công viên Văn Lang vốn giữ xe máy cho HS trường Trần Khai Nguyên đến nay cũng không dám nhận giữ xe máy cho HS trong trường. Anh Hải, thuộc đội bảo vệ Công viên Văn Lang, cho biết, vừa qua công an khu vực đã đến làm việc trực tiếp với ban quản lý công viên yêu cầu thực hiện nghiêm không nhận giữ xe của HS trong trường vì nếu đơn vị vi phạm sẽ phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Tương tự, tại Trường THPT Hùng Vương, theo ông Nguyễn Văn Nghĩa - thuộc đội bảo vệ giữ xe của trường, trước khi thực hiện việc cấm HS đi xe gắn máy, trung bình mỗi ngày có tới 80 xe gắn máy của HS trường đến gửi, cao điểm có ngày tới 100 xe. Tuy nhiên, sau khi khai giảng 4-5 ngày, lượng xe trên đã giảm hẳn. Đến nay, cả bãi xe không có một chiếc xe máy nào của HS. Thế nhưng…

Và những “mánh” trốn…

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, nhân viên bảo vệ Trường THPT Hùng Vương nêu ra một nghịch lý tại trường: Tuy lượng xe máy giảm hẳn, nhưng lượng HS đi xe đạp và lượng phụ huynh đón con trước cổng trường cũng không tăng lên, trung bình mỗi ngày khoảng 400 xe đạp. “Thời gian đầu, khi có nhiều HS đi xe máy đến nhưng giám thị và bảo vệ nhà trường kiên quyết xử lý, không cho gửi. Tuy nhiên, lúc sau thì chúng tôi phát hiện những HS đó vẫn đi bộ vào trường bình thường, không biết xe máy đã được dắt về hay đã được gửi đi đâu”. Thắc mắc trước nghịch lý này, ông Nghĩa đã cất công tìm hiểu và phát hiện ra câu trả lời: nơi ẩn náu những chiếc xe gắn máy của học sinh là những bãi xe nhà dân quanh khu vực.

Từ phản ánh của ông Nghĩa, chúng tôi cũng đã làm một cuộc khảo sát thực tế. Sáng sớm ngày 23-9, trong con hẻm nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, bỗng có tiếng xe máy phanh kít trước một ngôi nhà một tầng. Hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh mất đà chồm người tới trước. Bà chủ nhà nhìn lấm lét ra đầu hẻm rồi nói với hai HS: “Mặc đồng phục không sợ hả. Dặn bao nhiều lần rồi, muốn gửi xe nữa thì đừng có ồn ào quá”.

Quan sát của phóng viên cho thấy, trong nhà, hơn 30 chiếc xe máy dựng san sát nhau. Vừa lúc đó, hơn chục cô cậu học trò đi ra, tíu tít cuốc bộ vào trường trong bộ đồng phục, dù trước đó khi đi vào gửi xe, chẳng thấy ai mặc đồng phục. K.A – HS lớp 12 nói: “Bọn em tìm được chỗ giữ xe và thay đồ luôn, tuy cực một chút nhưng an tâm, lần này mà bị giữ xe là đến 3 tháng lận. Sợ thì sợ nhưng cứ phải liều thôi…”.

Trưa 25-9, trước cổng Trường THPT Marie Curie, rất đông phụ huynh (PH) HS đợi đón con tan học. Nhiều người chen chúc dựng xe sát mái hiên của trường để tránh cái nắng rát buổi trưa. Anh T.Phong, nói: “Lúc trước con tôi tự đi học bằng xe máy, nhưng dạo này nhà trường làm nghiêm. Nhà lại không có xe đạp, xe honda phân khối nhỏ, thế là tôi phải cực khổ đưa rước”. Một tài xế xe ôm gần trường cho biết thêm: “Cả tháng nay, PHHS đưa rước con nhiều hơn trước …”. 11 giờ, từng tốp HS bắt đầu ùa ra, có rất nhiều em đi xe đạp, một số em đi xe phân khối nhỏ. Những em khác đi bộ, băng qua đường Lê Quý Đôn (cổng sau của Trường Marie Curie) và lấy xe từ trong các quán nước đối diện cổng trường. Nếu nhà trường không nhận giữ xe phân khối lớn thì các nhà dân, quán nước xung quanh trường vẫn vô tư giữ xe của HS.

Ông Trần Khắc Huy, Phó chánh Văn phòng Sở GD – ĐT thừa nhận: “Một số em đi học mặc đồ thường, trong cặp là đồng phục HS. Sau khi gửi xe ở nhà dân gần đó, các em vào toilet… thay đồ luôn rồi đi bộ đến trường”. Như vậy, khi HS sử dụng chiêu “kim thiền thoát xác” thì ngay cả công an cũng… bó tay, nói gì đến nhà trường.