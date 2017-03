Bài học đạo đức nặng lý thuyết, ít thực tế

Tại một cuộc hội thảo vào tháng 11-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đại diện Bộ Công an cho biết từ năm 2000 đến 2006 đã có hơn 74.000 số vụ phạm tội do trẻ em và vị thành niên gây ra với hơn 95.000 đối tượng tham gia.

Theo Viện Nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh là do giáo dục hiện nay chưa tập trung dạy cho học sinh kỹ năng sống, các bài học giáo dục đạo đức còn nặng lý thuyết, ít liên hệ với thực tế... Qua khảo sát hơn 1.000 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên năm thứ nhất của một số trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội cho thấy 95% các em nhận thức chưa đúng về kỹ năng sống, 77% chưa được tập huấn, đào tạo về kỹ năng sống.