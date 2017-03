Bài thi sáng tạo, độc đáo khác với đáp án sẽ được thưởng điểm

Về quy định chấm thi đại học năm nay, ông Ngô Kim Khôi cho biết: “Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Đối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm. Riêng các môn năng khiếu và các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm toàn bài phải quy về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện. Chỉ các môn năng khiếu và ngoại ngữ mới nhân hệ số”.









Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT Ngô Kim Khôi.





Tổ chức thi xong nhiều trường đại học đã bắt tay vào chấm điểm.



Những bài làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với đáp án có thể được thưởng điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do Trưởng môn chấm thi trình Trưởng Ban chấm thi quyết định, nhưng không vượt quá 1 điểm.Cán bộ chấm thi phải chấm bài thi đúng theo thang điểm và đáp án chính thức đã Trưởng ban Đề thi của Bộ GD-ĐT phê duyệt (đối với các trường dùng chung đề thi của Bộ GD-ĐT).Khi chấm thi, cán bộ chấm thi không tự động quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm thi do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.Các phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy và phần mềm chuyên dụng. Phần mềm chấm phải có chức năng kiểm dò và xác định được các lỗi trong bài làm của thí sinh để chấm đúng theo quy định của Quy chế.Sau khi quét phải tiến hành kiểm dò để đối chiếu hết lỗi logic và sửa các lỗi kĩ thuật (nếu có) ở quá trình quét. Đối với những môn đề thi có hai phần (phần chung và phần riêng), phải sử dụng chức năng của phần mềm chấm thi để lọc ra tất cả các bài thí sinh làm cả hai phần riêng và kiểm dò thật kỹ để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.Đối với phần riêng trong đề thi, thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng. Nếu thí sinh nào làm bài cả hai phần riêng thì bài thi bị coi là phạm qui và không được chấm điểm cả hai phần riêng.Trong khi chấm, Ban Thư ký, Ban Chấm thi có trách nhiệm phát hiện và báo cáo Trưởng ban Chấm thi những bài thi có biểu hiện vi phạm Quy chế cần xử lý, ngay cả khi không có biên bản của Ban Coi thi. Sau khi Trưởng ban Chấm thi đã xem xét và kết luận về các trường hợp vi phạm thì xử lý.Đối với những bài thi nhàu nát hoặc nghi có đánh dấu (ví dụ: viết bằng hai thứ mực hoặc có nếp gấp khác thường) thì tổ chức chấm tập thể. Nếu Trưởng môn và hai cán bộ chấm thi xem xét kết luận có bằng chứng tiêu cực thì trừ điểm theo quy định. Nếu do thí sinh khác giằng xé làm nhầu nát thì căn cứ biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả.Những bài thi bị trừ điểm là những bài thi bị nghi vấn có dấu hiệu đánh dấu thì tổ chức chấm tập thể, nếu đủ căn cứ xác đáng để các cán bộ chấm thi và Trưởng môn chấm thi kết luận là lỗi cố ý của thí sinh thì bị trừ 50% điểm toàn bài.Ban chấm thi sẽ cho điểm (0) đối với những phần của bài thi hoặc toàn bộ bài thi là chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. Nộp hai bài cho một môn thi hoặc bài thi viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau.Đặc biệt, sẽ huỷ bỏ kết quả thi của cả 3 môn thi đối với những thí sinh viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi...Hồng Hạnh