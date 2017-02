Bám sát chương trình học lớp 12 để đạt kết quả cao nhất

Trong quy chế nêu rõ, đề thi THPT Quốc gia năm 2017 nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi có các câu hỏi ở mức độ cơ bản, phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và các câu hỏi nhằm phân hóa kết quả thi, phục vụ mục tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, các thí sinh cần chú ý học tập, ôn luyện trong chương trình quy định ở lớp 12, không học tủ, học lệch, không học thêm tràn lan. Thí sinh cần tham khảo đề thi minh họa, đề thi thử nghiệm Bộ đã công bố để có định hướng ôn tập đạt kết quả cao...

Đây là năm đầu tiên tổ chức các bài thi tổ hợp, do vậy các thí sinh cần lưu ý khi làm bài thi tổ hợp KHTN và KHXH. Cụ thể, khi ĐKDT, thí sinh cần đăng ký môn thi tự chọn KHTN hay KHXH dùng để xét tốt nghiệp THPT. Quy chế cho phép các thí sinh thi cả 2 bài thi tự chọn này. Trong trường hợp này, bài thi nào có kết quả cao hơn sẽ được lấy để xét công nhận TN THPT (do phần mềm máy tính thực hiện).

Trong mỗi buổi thi bài thi tổ hợp, thí sinh sẽ làm bài thi theo từng môn thành phần với thứ tự xác định. Bài thi KHTN theo trình tự các môn thành phần: Vật lí, Hóa học và Sinh học; Bài thi KHXH theo trình tự các môn thành phần: Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT); Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh học chương trình GDTX). Thí sinh làm các bài thi KHTX/KHXH trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN).

Khi dự thi môn thành phần đầu tiên, thí sinh cần lưu ý ghi đủ thông tin trên phiếu TLTN, đặc biệt là các thông tin về số báo danh, mã đề thi. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp phải có cùng một mã đề thi. Do đó, thí sinh cần lưu ý kiểm tra mã đề thi trước khi làm bài.

Thí sinh sẽ phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài đối với môn thi thành phần để sau đó thi môn thành phần tiếp theo (ví dụ thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn Vật lý trước khi nhận đề thi môn Hóa học; nộp lại đề thi, giấy nháp môn Hóa học trước khi nhận đề thi môn Sinh học). Như vậy, thí sinh không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi thành phần cuối cùng của mình (ví dụ thí sinh không phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn thành phần cuối cùng là Sinh học). Thí sinh cũng không phải nộp đề thi, giấy nháp đối với các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi



Việc đăng ký dự thi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. Dữ liệu này được sử dụng để xét TN THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ. Do vậy, khi đăng ký dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, các thí sinh cần lưu ý và hiểu rõ Quy chế thi để đăng ý dự thi (ĐKDT) kịp thời, chính xác. Việc ĐKDT sẽ do các Sở GDĐT tổ chức triển khai tại các trường THPT/Trung tâm GDTX và tại các địa điểm khác do Sở quy định.

Khi ĐKDT các em cần chú ý khai báo đầy đủ các thông tin trong Phiếu ĐKDT, trong đó đặc biệt chú ý các thông tin về: Thông tin cá nhân; Đối tượng dự thi; Đăng ký thi các bài thi/môn thi thành phần (các bài thi bắt buộc và các bài thi tự chọn); Các chế độ ưu tiên (nếu có); Các bài thi sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và các thông tin liên quan khác…

Đặc biệt, điểm khác biệt khi đăng ký dự thi năm nay so với năm 2016 là thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi. Để có thể đăng ký xét tuyển đúng, thí sinh cần tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và trang thông tin điện tử của các trường. Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý các quy định: được đăng ký không hạn chế số ngành, số trường và các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (từ 1 đến n).

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 được tổ chức nhằm hướng tới tạo thuận lợi, giảm tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội. Phương án thi đã được công bố sớm, đề thi minh họa và đề thi thử nghiệm đã được công bố. Các em tham khảo, yên tâm học và ôn tập, bám sát chương trình lớp 12, không học tủ, học lệch, không học thêm tràn lan. Các em cần hiểu rõ quy chế thi để ĐKDT kịp thời và chính xác, đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, tránh những sai sót đáng tiếc…