Bám theo chương trình lớp 12

Hôm qua (13-10), Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo công bố chính thức “Cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009”. Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, năm học 2008-2009 sẽ có tám đối tượng thí sinh khác nhau tham gia dự thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển ĐH, CĐ.

Hạn chế bớt nhầm đề

Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm tới sẽ gồm hai phần: Phần chung cho các loại học sinh, phần riêng cho học sinh học ba ban khác nhau và học sinh học chương trình THPT kỹ thuật. Mỗi đối tượng thí sinh chỉ được chọn phần đề thi (riêng) tương ứng với kiến thức chương trình đã được học, không tự ý chọn phần kiến thức khác. Với đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu lớp 12.

Trả lời thắc mắc của báo chí “Liệu cách ra đề thi của Bộ có giảm bớt phức tạp không cần thiết khi có nhiều đối tượng thí sinh dự thi không?”, theo Thứ trưởng, với đề thi hệ THPT, ngoài phần đề chung, phần riêng cũng chỉ ra cho hai loại đối tượng: học chương trình chuẩn và nâng cao. Tùy theo môn học đã đăng ký học theo ban, thí sinh được phép làm phần riêng phù hợp với mình. Cấu trúc kiến thức đề thi dành cho học sinh hệ THPT gồm 80% chung và 20% riêng.

“Chính vì việc phân đề rõ ràng như vậy sẽ hạn chế hơn việc làm nhầm đề thi như những năm trước của các thí sinh. Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Ngoài ra, độ vênh kiến thức giữa chương trình chuẩn và nâng cao, theo những nhà viết sách là khoảng 20% nhưng khác nhau ở mỗi môn. Tuy nhiên, phần riêng giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao được xác định tương đương câu hỏi và mức độ”- Thứ trưởng Long cho hay.

Tám đối tượng thí sinh

Theo cấu trúc đề thi năm 2008-2009, các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý thi theo hình thức tự luận; còn các môn vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ (gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật) thi theo hình thức trắc nghiệm. Những môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 (trong số các môn nêu trên) sẽ được thông báo cụ thể vào cuối tháng 3-2009.

Cấu trúc đề thi cũng quy định sẽ có đến tám đối tượng thí sinh khác nhau cùng tham gia kỳ thi: học sinh học chương trình lớp 12 THPT gồm chương trình ban cơ bản, ban khoa học tự nhiên, ban khoa học xã hội và học sinh học chương trình THPT kỹ thuật; học sinh học chương trình bổ túc THPT. Riêng thí sinh tự do có ba loại: học sinh học chương trình phân ban thí điểm, chương trình không phân ban và học viên đã học chương trình bổ túc trung học.

Với câu hỏi:“Tại sao cấu trúc đề thi không thiết kế đề riêng cho thí sinh tự do bởi các em đã ra trường nhiều năm trước đó?”, Thứ trưởng Long cho biết việc này không đơn giản bởi nếu xây dựng đề riêng sẽ rất tốn kém, phức tạp cho các Sở GD&ĐT, đồng thời phải thành lập ban ra đề thi riêng. Vì vậy, những đối tượng này phải cố gắng tự bổ sung kiến thức bị thiếu hụt so với chương trình sách giáo khoa mới. Trước mắt, Bộ sẽ chỉ đạo các trường THPT tiếp nhận những thí sinh tự do đăng ký dự thi năm 2009 để tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức còn thiếu hụt, quên.

Trước tình trạng một số trường học hợp thức hóa các khoản thu đầu năm học dưới danh nghĩa “tự nguyện”, ông Giao khẳng định: “Bộ không khuyến khích các khoản đóng góp tự nguyện đầu năm. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường vẫn lách luật, núp dưới danh nghĩa “đóng góp tự nguyện” để thu thêm tiền của học sinh. Thời gian tới, Bộ sẽ có văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục thanh, kiểm tra việc đóng góp các khoản thu đầu năm. Trường nào sai, thanh tra sẽ có báo cáo lên Bộ và sẽ nhận hình thức xử lý thích hợp”.