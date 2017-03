Bạn gái chú ý "mối nguy" khi đi học thêm về muộn

Con gái và mối nguy hiểm khi đi học một mình



Thời tiết cuối hè thường thay đổi thất thường và thường có mưa đặc biệt là vào buối tối. Thời gian này, hầu hết các teen bắt đầu đi học thêm để chuẩn bị kiến thức cho năm học mới sắp đến gần. Có nhiều bạn gái tự đạp xe đi học thêm đến tận 8, 9h tối mới lọ mọ đạp xe về nhà - khoảng thời gian không an toàn chút nào, đặc biệt là trong những ngày mưa.



Thu Hằng (17t) tâm sự: "Vì là năm cuối cấp nên mình phải đi học thêm nhiều hơn bình thường, đặc biệt là vào buổi tối. Tính mình vốn cứng rắn như con trai nên cũng không sợ lắm, nhưng hôm trước gặp phải một "lão dê già" ngoài đường làm mình khiếp vía, sợ luôn".



Chẳng là trên đường về, Hằng thấy có một người đàn ông trung niên đi xe máy, áo mưa kín mít, lại đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đáng nghi hơn cả là biển xe của hắn cũng được bọc kín lại. Lúc đầu Hằng chỉ nghĩ đơn giản là hắn muốn giữ xe nên vậy thôi, ai ngờ người đàn ông kì lạ đi theo Hằng suốt dọc đường Nguyễn Trãi, thỉnh thoảng lại cố tình ghé sát vào xe cô bạn.



"Hắn ta còn muốn giở trò trêu ghẹo mình ngay giữa đường, cũng may là đoạn đường vắng ấy, có một cô đang bán bánh mì nên khi thấy mình liền kêu cứu, hắn mới chịu bỏ đi. Hú vía từ hôm ấy tới giờ".







Các bạn gái nên cẩn thận khi đi xe đạp một mình buổi tối nhé.

(Ảnh minh họa)

Những kẻ bệnh hoạn trên là ai?

Biện pháp giải quyết

Theo T.Hà ( DT/PLXH)

Lợi dụng trời mưa, với cách ngụy trang kín mít đó, nhiều bạn gái vô tình bị quấy rối bởi những tên yêu râu xanh. Cũng giống với Hằng, Hà Linh (16t) cũng bị một phen hú vía khi cứ thấy một chiếc xe máy bám theo sau suốt cả đoạn đường dài, thỉnh thoảng lên rồ ga lên... sờ tay Linh một cái rồi lại tụt xuống phía sau.Là con gái, lại nhát nên Linh rất sợ, lấy hết sức đạp thật nhanh nhưng vô ích, tên mặt dày đó vừa theo sau vừa cười rất "dê", khiến Linh ba hồn bảy vía không dám về nhà, vì từ đường lớn để về được tới nhà, Linh phải đi qua một con ngõ nhỏ, mà như vậy rất nguy hiểm.Linh cứ đạp mãi cho tới khi thấy anh trai mình đi tìm, tình cờ gặp ngoài đường mới thoát. Lúc đó cô bạn mới hoàn hồn định nhìn biển xe hắn nhưng trời mưa nên áo mưa che kín mít, không thấy gì.Họ thường là những người đáng tuổi cha chú của bạn gái chúng mình, hoặc những thanh niên có lối sống lệch lạc, có thể là do hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm từ gia đình dẫn tới những biểu hiện về tâm lý không được bình thường.Cũng có thể là do những kẻ đó đích thực là những con “dê” có "máu 35" mà thôi. Và dù là ai thì các bạn cũng nên cẩn thận, an toàn của mình là trên hết và nếu có thể nhờ một số đặc điểm nào đó ở hắn mà bạn biết đó là ai thì hãy nói ngay với người thân hoặc trình báo với công an nhé!Đối với bạn gái đi học thêm buổi tối, đặc biệt là vào những ngày mưa, thì nên nhờ người thân đèo đi, hoặc cố gắng chọn những con đường nhiều phương tiện qua lại. Tốt hơn hết, bạn nên hạn chế đi học thêm xa vào buổi tối, hoặc chọn những lớp học sớm, tan sớm, như thế sẽ an toàn hơn.Nếu lỡ bị kẻ xấu bám theo thì nên tránh những ngõ nhỏ, tối, tốt nhất nên nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh, chẳng hạn như bạn có thể kêu cứu… Sẽ chẳng ai bỏ mặc một cô nhóc đang gặp nạn như bạn đâu, con gái ạ!