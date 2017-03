Ban hành chuẩn tính lương cho giáo viên mầm mon

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên Mầm non tại các trường mầm non công lập làm việc 42 tuần/năm, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có)



Nguyên tắc về số giờ dạy mỗi giáo viên mầm non phải thực hiện trong một ngày được quy định như sau : Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ; lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: mỗi giáo viên phải dạy 6 giờ/ngày. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ; lớp mẫu giáo học 1 buổi trong ngày: mỗi giáo viên phải dạy 4 giờ/ngày và thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40h/tuần.



Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ hòa nhập: mỗi giáo viên phải dạy theo định mức giờ dạy theo quy định trên đồng thời được tính thêm giờ dạy để hưởng phụ cấp vượt giờ căn cứ vào số trẻ hòa nhập có trong lớp. Cụ thể như sau: lớp có 1 trẻ cần dạy hòa nhập, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.



Ngoài các công việc theo quy định về nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại Điều lệ trường mầm non hiện hành, mỗi tuần hiệu trưởng phải làm công tác chuyên môn (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, dự giờ giáo viên) 2 giờ; phó hiệu trưởng phải làm công tác chuyên môn 4 giờ.



Cán bộ, giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ theo qui định, nếu dạy vượt giờ thì được hưởng phụ cấp dạy thêm giờ theo quy định hiện hành.



Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/12/2011.





Theo Kiều Oanh (VNN)