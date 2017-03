Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học, tiến sĩ danh dự mới

Cụ thể, bằng tốt nghiệp ĐH đối với ngành kỹ thuật ghi “BẰNG KỸ SƯ”; đối với ngành kiến trúc ghi “BẰNG KIẾN TRÚC SƯ”; đối với ngành y ghi “BẰNG BÁC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”; đối với ngành dược ghi “BẰNG DƯỢC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”; đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “BẰNG CỬ NHÂN”; các ngành còn lại ghi “BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC”.

Mẫu bằng tốt nghiệp đại học gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 21cm x 14,5cm. Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2011.

Các phôi bằng tốt nghiệp ĐH đã in, cấp phát theo mẫu quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT trước ngày Thông tư này có hiệu lực, có giá trị sử dụng đến hết năm học 2011-2012.

Bộ GD- ĐT cũng ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2011. Theo đó, Bằng tiến sĩ danh dự gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 29cm x 21cm. Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng nhạt, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tiến sĩ danh dự bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.

Theo Hồng Hạnh (Dân trí)