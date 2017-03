Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp ĐH mới

Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ, trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền vàng, hoa văn viền vàng đậm.



Tên bằng màu đỏ, các chữ khác màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.





Văn bằng sẽ ghi rõ tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hoặc trung bình cũng như hệ đào tạo “chính quy” hoặc một trong các hình thức “vừa làm vừa học”, “học từ xa”, “tự học có hướng dẫn”. Đối với ngành kỹ thuật, văn bằng ghi “bằng kỹ sư”; đối với ngành kiến trúc ghi “bằng kiến trúc sư”...