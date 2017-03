Bàn hiệu trưởng kê ngoài hiên

Huyện Châu Thành (Tây Ninh) có 15 trường mầm non/mẫu giáo nhưng chỉ có duy nhất Trường Mầm non xã An Cơ được xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Các trường còn lại đều chưa có phòng làm việc đạt chuẩn cho giáo viên, phần lớn các trường linh động lấy một phòng học để làm phòng cho giáo viên sử dụng chung. Riêng các trường mẫu giáo ở năm xã An Bình, Hòa Hội, Long Vĩnh, Ninh Điền, Hòa Thạnh thì ban giám hiệu phải kê bàn làm việc ngoài hiên. Trước mắt, chúng tôi tìm giải pháp che chắn lại chỗ làm việc của các cô trong điều kiện cho phép. Chúng tôi cũng đã báo cáo, đề xuất với huyện về vấn đề này rồi nhưng kinh phí không có, khó khăn quá… Chúng tôi cũng trăn trở về chuyện này lắm. Huyện Châu Thành mới xây thêm được 30 phòng học phục vụ phổ cập giáo dục mầm non nhưng vẫn không đủ. Thiếu phòng cho giáo viên cũng chưa biết xoay trở làm sao. Trước mắt phải tập trung cho phòng học của học sinh trước. Ông PHAN VĂN MINH, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành, Tây Ninh