Bạn muốn học ngành cảnh quan-môi trường?

Học gì để làm tốt bài thi?

. Xin cho biết năm nay đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ ra theo chương trình lớp 12 hay mở rộng, cụ thể là những kiến thức gì?

Thu Hồng (Bình Thuận); Thanh Tuấn (TP.HCM)

+ Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ phải đạt được các yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học, chủ yếu là chương trình lớp 12. Ngoài ra, đề thi phải đạt yêu cầu phân loại được trình độ học lực của thí sinh. Không ra đề thi ngoài chương trình và vượt chương trình trung học.

Điểm ưu tiên cao nhất bao nhiêu?

. Mức điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng ưu tiên được tính như thế nào? Con tôi thuộc khu vực 1, đối tượng ưu tiên 1 thì được bao nhiêu điểm?

Hoàng Minh Tân (Lâm Đồng)

+ Theo quy chế tuyển sinh, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực là 0,5 điểm. Như vậy, điểm trúng tuyển đối với khu vực 1 thấp hơn khu vực 2 - nông thôn là 0,5 điểm; thấp hơn khu vực 2 là 1 điểm và thấp hơn khu vực 3 là 1,5 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm. Như vậy, điểm trúng tuyển của nhóm ưu tiên 1 thấp hơn nhóm ưu tiên 2 là 1 điểm và thấp hơn nhóm 3 (học sinh phổ thông-HSPT) là 2 điểm. Điểm chênh lệch tối đa giữa nhóm HSPT ở khu vực 3 (nội thành thành phố trực thuộc trung ương) với nhóm ưu tiên 1 ở khu vực 1 là 3,5 điểm. Như vậy, con ông sẽ được cộng mức điểm ưu tiên khu vực và đối tượng cao nhất là 3,5 điểm. Tuy nhiên, đối với các trường ĐH, CĐ được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ và đối với những trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương thì được phép định điểm trúng tuyển theo tỉnh, huyện, vùng với mức chênh lệch điểm giữa các tỉnh, huyện (điểm chênh lệch khu vực) lớn hơn 0,5 nhưng không quá 2,0 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu đã được giao.

Muốn học ngành kinh tế?

. Hộ khẩu em tại miền Trung, hiện đang ở cùng anh chị gần KCN Đồng Nai. Em muốn học trường ngành kinh tế nhưng không biết có dễ tìm việc làm không? Em nên học những ngành nào cho phù hợp?

Phạm Xuân Sang (Đồng Nai)

+ Ông Lâm Thành Hiển, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Lạc Hồng: Đồng Nai hiện có gần 30 KCN, trên 2.000 nhà máy, công ty, xí nghiệp, nhu cầu lao động mỗi năm hơn 80 ngàn công nhân, trong đó cần trên năm ngàn lao động có trình độ CĐ, ĐH. Để dễ có việc làm tại các KCN, bạn có thể chọn những ngành học như quản trị kinh doanh, ngoại thương, luật kinh tế...

Công nghệ may mặc đào tạo kỹ năng gì?

. Xin cho biết ngành công nghệ may mặc đào tạo những kỹ năng gì? Trường nào đào tạo?

Phương Lan (Đồng Nai)

+ Ngành công nghệ may đào tạo kỹ sư vừa có khả năng quản trị doanh nghiệp thời trang vừa có khả năng thiết kế sản xuất kinh doanh trang phục, giày dép, kỹ thuật dệt may, cắt may các loại trang phục. Bạn có thể dự thi vào ngành công nghệ may tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hoặc xét tuyển vào ngành này tại Trường ĐH dân lập Hồng Bàng.

Học ngành thiết kế cảnh quan?

. Em thích theo lĩnh vực công việc thiết kế cây xanh, cảnh quan. Xin cho biết trường nào đào tạo lĩnh vực này?

Trung Trực (TP.HCM)

+ Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Bạn có thể dự thi vào ngành thiết kế cảnh quan và môi trường để theo đuổi sở thích nghề nghiệp. Kỹ sư ngành cảnh quan và kỹ thuật hoa viên có khả năng nghiên cứu, thực hiện thiết kế và tổ chức thi công về cảnh quan và hoa viên; có cơ hội phát triển ngành nghề tại cơ quan tư vấn, nghiên cứu, sản xuất như sở quy hoạch-kiến trúc, sở xây dựng, các công ty công viên cây xanh, công ty công trình đô thị, công ty du lịch sinh thái...

Ngành tâm lý học ra trường làm gì?

. Ngành tâm lý học của Trường ĐH Văn Hiến đào tạo sinh viên thành những người làm nghề gì, làm ở đâu?

Nguyệt Nga (Long An)

+ Phòng Đào tạo Trường ĐH Văn Hiến: Ngành tâm lý học đào tạo cử nhân tâm lý học có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhận các công việc như chẩn đoán và tham vấn tâm lý cho mọi người; trị liệu tâm lý cho các bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm lý; tổ chức nhân sự trong các doanh nghiệp và các cơ quan; nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học trong các cơ quan nghiên cứu tâm lý và trong các trường học.

Học CĐ tại ĐH Công nghiệp?

. Em có sức học trung bình, có thể theo học bậc CĐ được không? Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có đào tạo bậc CĐ, thi tuyển hay xét tuyển?

Minh Quân (Bình Phước)

+ Hệ CĐ nghề tại trường này có các ngành: Công nghệ phần mềm, mạng máy tính, công nghệ điện tử công nghiệp, công nghệ điện tử-viễn thông, công nghệ điện tử máy tính, công nghệ điện tử tự động, công nghệ điện (gồm các chuyên ngành cung cấp điện, hệ thống điện, thiết bị điện), công nghệ điều khiển tự động, công nghệ nhiệt-lạnh, công nghệ chế tạo máy, công nghệ cơ điện, công nghệ chế tạo khuôn mẫu, cơ điện tử, công nghệ hàn, công nghệ ôtô, công nghệ hóa học, hóa phân tích, công nghệ hóa dầu, máy và thiết bị hóa chất, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, kỹ thuật môi trường, công nghệ may, công nghệ thiết kế thời trang, kế toán và kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị marketing, kinh doanh du lịch khách sạn, dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn... Trường xét tuyển từ thí sinh thi ĐH hoặc CĐ có điểm từ điểm sàn trở lên.