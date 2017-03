Bán trú vệ tinh

Địa phương trực tiếp quản lý Các cơ sở bán trú ngoài trường ở các quận ngoại thành xuất hiện nhiều là do trường không đủ điều kiện tổ chức lớp bán trú. Các trường cũng khó có thể kiểm soát được vì đó là nhu cầu bên ngoài trường của phụ huynh và thỏa thuận giữa phụ huynh với các cơ sở đó. Hoạt động của mô hình này ở đâu sẽ do địa phương đó trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra. Ông LÊ NGỌC ĐIỆP, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM Chưa có quy định rõ ràng nhưng thấy phụ huynh có nhu cầu nên khi nhận trẻ về dạy, chúng tôi đã xin phép ở phường. Phường đã chấp nhận cho mô hình bán trú hoạt động tạm thời, chúng tôi cũng được phường hướng dẫn để xin hợp thức hóa việc dạy theo mô hình này. Cơ sở có phòng y tế, hằng tháng vẫn có nhân viên y tế của phường đến kiểm tra, cho thuốc làm vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh. Đại diện Nhóm trẻ gia đình 61/4B Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp Theo định kỳ, UBND quận và phường đều có đến kiểm tra điều kiện vật chất: nhà ở, bàn ghế, nguồn nước của cơ sở... Mỗi tháng cũng đều có thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dẫu biết nhóm bán trú vẫn là loại hình chưa được cấp phép chính thức, cũng chưa có các quy định cụ thể về việc thành lập, hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi đã đăng ký với phường về nội dung và hình thức của lớp bán trú và được phường chấp nhận cho hoạt động. Bà CAO DƯ THỤY GIAO,

quản lý Nhóm bán trú Thần Đồng, Gò Vấp