Bằng đại học có lỗi?

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng Trần Hữu Nghị khẳng định, phôi bằng ĐH chính quy trường sử dụng được lấy từ Bộ GD-ĐT. Mẫu bằng mới không có dòng chữ đó.



Trong thư gửi đến tòa soạn, nhiều sinh viên lo lắng "bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy trường nào cũng theo khuôn mẫu giống nhau hay mỗi trường 1 khác. Ngày 8/10 chúng em khoa kỹ thuật môi trường nhận bằng tốt nghiệp do nhà trường phát. Tuy nhiên trên bằng không có ảnh sinh viên.



Trên cùng tấm bằng là câu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhưng không có câu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đi kèm theo bên dưới mà thay vào đó là tên thầy hiệu trưởng luôn. Liệu đây có phải là lỗi từ phía nhà trường không hay đó là khuôn mẫu chung?".



Trao đổi với VietNamNet, hiệu trưởng Trần Hữu Nghị cho biết, trường không có mẫu riêng mà cũng như tất cả các trường khác đều dùng mẫu bằng từ Bộ GD-ĐT. Mẫu bằng mới không có dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"



Ngày 24/5/2011, Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành thông tư quy định mẫu bằng tốt nghiệp ĐH. Theo đó, bằng tốt nghiệp ĐH gồm 4 trang, mỗi trang có kích thước 21 cm x 14,5 cm; có hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.









Theo Nguyễn Hiền (VNN)



Cách ghi danh hiệu trên bằng tốt nghiệp ĐH được quy định như sau: Đối với ngành kỹ thuật ghi “bằng kỹ sư”.Đối với ngành kiến trúc ghi “bằng kiến trúc sư”. Đối với ngành y ghi “bằng bác sĩ” hoặc “bằng cử nhân”. Đối với ngành dược ghi “bằng dược sĩ” hoặc “bằng cử nhân”. Đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “bằng cử nhân”. Đối với các ngành còn lại ghi “bằng tốt nghiệp ĐH”.Ngoài ra, ở mẫu bằng mới có ghi năm người học tốt nghiệp. Một điểm mới nữa là ở phần tên của của người được cấp văn bằng, mẫu mới sẽ ghi họ tên theo giấy khai sinh; phía trước họ tên, nếu là Nam ghi “Ông”, nếu là Nữ ghi “Bà”.Mẫu bằng mới này sẽ được áp dụng từ ngày 10/7/2011. Các phôi bằng tốt nghiệp đại học đã in, cấp phát theo mẫu cũ có giá trị sử dụng đến hết năm học 2011-2012.Mẫu bằng tốt nghiệp ĐH được dùng ở tất cả các trường.