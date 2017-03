Bằng “thạc sĩ” giá 18 triệu đồng

Phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bằng giả



Nhiều trường ĐH tại TP.HCM cho biết thời gian qua phát hiện khá nhiều trường hợp sử dụng bằng giả được “gia công” tinh vi, tự tạo bảng điểm, dấu mộc tròn và giả cả chữ ký của hiệu trưởng các trường.

Ngày 16/7/2010, phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận thư yêu cầu xác minh của UBND P.Linh Trung, Q.Thủ Đức về văn bằng do ông Nguyễn Cao Ngợi yêu cầu sao y. Trước đó, cán bộ P.Linh Trung tiếp nhận bản sao bằng kỹ sư, ĐH Công nghiệp, xếp loại khá. Sau khi kiểm tra hồ sơ liên quan đến quá trình học tập của ông Ngợi, trường kết luận bằng tốt nghiệp của ông Ngợi là giả.



Nhiều công ty cũng đã “cầu cứu” các trường ĐH khi phát hiện ứng viên xin việc có dấu hiệu sử dụng bằng giả. Ngày 21/7/2010, ông Đoàn Thanh Lê, quê Thanh Hóa, bị phát hiện sử dụng bằng giả của Trường ĐH Công nghiệp, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy khi nộp đơn xin việc. Trường hợp ông Võ Văn Sinh, sinh năm 1981, mang bằng tốt nghiệp hệ CĐ ngành cơ khí chế tạo của Trường ĐH Công nghiệp đến Công ty TNHH Ta Kim xin việc. Phát hiện dấu hiệu bằng giả, công ty gửi công văn tới Trường ĐH Công nghiệp nhờ xác minh. Qua kiểm tra hồ sơ, trường khẳng định ông Sinh đã dùng bằng giả để xin việc.



Trước đó, ông Văn Đức Tuấn (quê Thanh Hóa) nộp bằng cử nhân CĐ ngành điện công nghiệp của Trường ĐH Công nghiệp để xin việc tại Công ty TNHH gạch Inax Việt Nam. Trường ĐH Công nghiệp khẳng định ông Tuấn sử dụng bằng giả vì không có hồ sơ gốc.



Theo phòng quản lý đào tạo - công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đầu năm 2011 đến nay trường phát hiện bảy trường hợp sử dụng bằng giả. Một số trường hợp bằng giả làm rất sơ sài như ghi tên trưởng khoa bị sai, chữ ký, con dấu không giống... Gần đây, đối tượng làm bằng giả sử dụng công nghệ in ấn, sao chụp tinh vi hơn nên khó phát hiện bằng mắt, các khoa của trường phải lục lại hồ sơ để đối chiếu.



Mới đây, Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định nhờ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM xác nhận bằng cử nhân mang tên Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng năm 2007, loại hình đào tạo chính quy của trường. Người này sử dụng bằng giả đến ngân hàng để xin việc. Trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác nhận đây không phải là sinh viên của trường.



Sau khi lận lưng một bằng giả, Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1986, quê ở Bình Dương, mang hồ sơ đến xin làm nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Ta Tung Việt Nam. Do nhận được thông tin bằng cử nhân của cô này có vấn đề, ngày 1-6-2011, công ty nhờ Trường ĐH Kinh tế kiểm tra. Trường đã xác định bằng cử nhân chuyên ngành kế toán - tài chính tốt nghiệp năm 2010 của cô này là bằng giả.



Ông Trần Thế Hoàng, trưởng phòng quản lý đào tạo - công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế, cho biết: “Để hạn chế tình trạng mua bán, sử dụng bằng giả tràn lan như hiện nay, các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra chặt chẽ những văn bằng, giấy tờ của nhân viên, người xin việc... Trường hợp nghi ngờ văn bằng có dấu hiệu làm giả thì nhanh chóng gửi văn bản kèm theo bản sao của văn bằng để trường xác nhận thông tin”.