Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ mới không cần dán ảnh

Ngày 18/3, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chính thức do ông Nguyễn Hải Long, Phó chánh Văn phòng Bộ ký trả lời về "Hàng vạn phôi bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng bị lỗi" được một số cơ quan báo chí phản ánh trong mấy ngày qua.



Theo Bộ, việc in phôi bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được dựa trên cơ sở quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, Thông tư số 22/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học.



Mẫu bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng không thể hiện thể thức trình bày theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật, hoặc công văn hành chính. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng còn được cấp cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam. Do đó, mẫu bằng tốt nghiệp đại học, bằng tốt nghiệp cao đẳng được xây dựng trên cơ sở tham khảo bằng tốt nghiệp đại học của một số nước và mẫu giấy tờ mang tính quốc tế của một số bộ, ngành cũng chỉ ghi "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".



Cũng theo Bộ GD&ĐT, một số giấy tờ có yêu cầu dán ảnh như chứng minh nhân dân sau một thời gian nhất định phải làm thủ tục cấp đổi để dán ảnh lại mới nhằm đảm bảo việc quản lý nhân thân bằng hình thức nhận diện qua ảnh. Tham khảo mẫu văn bằng các trình độ đào tạo của một số nước trên thế giới, đều không dán ảnh trên văn bằng. Do đó, việc dán ảnh không có tác dụng nhiều trong quản lý văn bằng, nên Bộ không thực hiện





Theo T.P ( CAND)