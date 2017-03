Báo động đỏ tình trạng hút thuốc ở trẻ em

Vào quán là hút



Trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng bước vào quán internet, chưa kịp ngồi lên ghế, một học sinh nam gọi lớn: “Cho mấy điếu thuốc đi.” Khá điệu nghệ, hai ngón tay giữ lấy điếu thuốc đưa lên miệng, cái cách cầm và hút trông rất thành thục, vừa chơi game, vừa phì phèo. Hít mấy hơi, em này cười lớn: “Sướng quá, sáng giờ thèm muốn chết mà không hút được”.



Nhìn vào phù hiệu, cậu “nhóc” này tên là Nguyễn Chí T., học lớp 6 trường THCS L.V.C (Phú Yên). Nhiều người trong quán cho biết, T. hút từ khá lâu, khi còn là học sinh tiểu học. Em Dương, bạn cùng trường với T. nói: “Nó hút thuốc ghê lắm, ngày nào cũng thấy nó hút. Cứ thấy đứa nào có tiền là nó xin rồi đi mua thuốc. Đứa nào không cho là nó đánh”.





Làn khói nghi ngút được nhả ra từ những cậu bé “choai choai”





Vừa vào quán, học sinh đã cầm ngay điếu thuốc trên tay





Quán internet nồng nặc mùi khói thuốc



Theo Võ Lâm Thiên (DT)



“Lúc trước, mấy thằng lớn hơn cứ sai nó đi mua thuốc rồi bắt nó hút. Giờ chắc thằng nhỏ nghiện rồi, suốt ngày đi xin thuốc hút”, bà chủ tiệm internet chia sẻ.Mùa hè miền Trung nắng gắt, trên đường đi học thêm về, có khá nhiều học sinh ghé vào các quán café để tránh nắng và uống nước. Trong lời gọi đồ uống của những học sinh này còn kèm theo cả những điếu thuốc lá: “Cho một chai C2 với 4 điếu thuốc đi!”.Chủ quán cafe cho biết, ở đây các em học sinh thường hút Bastos đỏ, xanh, Craven và Jet... nhưng chủ yếu là những loại giá rẻ. Theo quan sát của chúng tôi, có khá nhiều học sinh ra vào các quán cafe gần trường học như thế này. Tất cả vào đây chủ yếu để hút thuốc. Võ Thành D. (học sinh lớp 8) nói tỉnh rụi: “Vào đây là an toàn nhất, không sợ ai bắt gặp hết. Hút cho đã rồi về”.Một trong những nguyên nhân đưa những đứa trẻ này tìm đến thuốc lá chính là việc muốn khẳng định bản thân so với bạn bè cùng trang lứa: hút thuốc để bạn bè nể sợ. Mặc dù không ai ép buộc, cũng không ai khuyến khích nhưng những cô cậu “choi choi” lại đang gieo mình vào những thói hư tật xấu một cách dại dột.“Từ ngày bọn nó thấy em hút thuốc, đứa nào cũng sợ, đứa nào cũng gọi em là đại ca, em nói gì tụi nó nghe nấy. Sướng lắm!”, T. hồn nhiên kể.Những lần không có tiền mua thuốc để hút, T. thường lén trộm lúa trong nhà đi bán. Tuy số lúa không nhiều, mỗi lần khoảng hai hay ba ký nhưng số lần trộm thì diễn ra thường xuyên. Mặc dù bị ba mẹ đánh cho nhừ tử rồi nghiêm cấm nhưng tình trạng này vẫn hay tiếp diễn. T. thú nhận: “Không bỏ được, thấy người ta hút là mình muốn hút”.Chưa có sự quan tâm đúng mức của người lớn và xã hộiĐằng sau những điếu thuốc tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng lại có những câu chuyện đáng buồn mà chính những đứa trẻ ngây ngô đã vướng vào.Cách đây vài tháng, em Đỗ Hồng Q. (15 tuổi, ngụ tại Phú Hòa, Phú Yên) đã bị các em nhỏ hành hung ngay tại quán internet vì vô tình chửi mấy câu sau khi người ngồi cạnh hút thuốc nhả khói vào mặt. Bị cả đám 4-5 đứa đánh tới tấp, em Q. khóc nức nở nhưng về nhà không dám mách bố mẹ.Bên cạnh những đứa trẻ nhịn ăn sáng để có tiền mua thuốc hút thì có rất nhiều en khác tụ tập lại thành một nhóm trấn lột bạn học để lấy tiền. Em Nguyễn Văn Hải kể: “Cứ sáng là tụi nó đứng canh ở trên đường, thấy đứa nào đi qua là ra chặn lại, bắt phải nộp tiền rồi mới được đi tiếp. Không đưa tiền thì chúng nó bắt đi mua thuốc rồi mới cho qua”.Chỉ đến khi nhà trường mời phụ huynh lên họp thì nhiều người mới tá hỏa về việc làm của con mình: “Suốt ngày đầu tắt mặt tối, sáng thì lo đi làm, chiều về lo cơm nước. Sáng nào tôi cũng cho nó ít tiền đi học chứ đâu bỏ đói đâu mà tụi nó lại đi trấn lột bạn bè chứ”, một phụ huynh bàng hoàng nói.Theo thầy Lê Trung Đàn – hiệu trưởng trường THCS L.V.C (Phú Yên) cho biết: “Tình trạng hút thuốc trong trường bị nghiêm cấm hoàn toàn. Thế nhưng hầu hết các trường hợp học sinh hút thuốc hiện nay đều xảy ra ngoài phạm vi của trường.Đa số những em này là học sinh cá biệt, tập trung trong những quán net hay cafe nằm rải rác trên địa bàn xã nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm rất khó kiểm soát”. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng trên rất khó ngăn chặn đối với cả nhà trường lẫn chính quyền địa phương.Rất nhiều thầy cô cũng than thở về việc học sinh hút thuốc ngay trước mặt mình: “Tôi dạy xong, trên đường về đi ngang mấy tiệm internet thì thấy có một vài em tay dắt xe, tay cầm thuốc. Thấy mình thì nó giấu điếu thuốc sau lưng, mình đi rồi thì nó lại hút tiếp”, thầy Lê Đình Tiến - giáo viên trường L.V.C, buồn buồn cho biết.