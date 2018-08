'Bạo hành trẻ là do năng lực, phẩm chất GV yếu kém'

Đó là nhận định của ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT tại buổi Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT tổ chức vào sáng ngày 1-8 tại TP.HCM.





Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT trao đổi với báo chí vào sáng ngày 1-8.

Theo ông Minh, tình trạng bạo hành trẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân trực tiếp là từ giáo viên. Những giáo viên bạo hành trẻ, gây mất an toàn cho trẻ đa phần là những người chưa đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất, năng lực nhà giáo. Nếu giáo viên yêu trẻ, có trách nhiệm với nghề nghiệp, am hiểu pháp luật... sẽ không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.



“Việc chăm sóc giáo dục trẻ không đơn giản vì đối tượng các cô chăm sóc là các cháu ở lứa tuổi từ 1 đến 6 tuổi. Các cháu chưa biết tự bảo vệ mình, chưa tự phục vụ, nhiều cháu khóc, không chịu ăn. Nếu giáo viên không được đào tạo bài bản, thiếu năng lực sẽ rất khó xử lý được những tình huống trên, dễ xảy ra bạo hành”, ông Minh nói

Cũng theo ông Minh, trường lớp hiện nay còn ít trong khi nhu cầu gửi trẻ lớn, ngân sách nhà nước có hạn nên chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo sĩ số trẻ/lớp. Cạnh đó, chính sách lương bổng, áp lực công việc cũng là dẫn đến việc giáo viên thường xuyên bị mệt mỏi, căng thẳng.

"Mặc dù đã có quy định đầy đủ, nhưng ở một số địa phương, khâu kiểm soát vẫn chưa được làm tốt. Nhiều cơ sở tư thục, nhóm trẻ chưa đủ điều hoạt động nhưng vẫn được cấp phép. Khi xảy ra bạo hành, các địa phương đã vào cuộc xử lý quyết liệt thế nhưng thực tế mới xử lý cơ sở giáo dục và giáo viên, còn các cấp chính quyền, nơi cấp phép hoạt động vẫn chưa phải chịu trách nhiệm liên đới", ông Minh nhấn mạnh.