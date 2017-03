Bạo hành, xâm hại trẻ em chưa được cảnh báo trước

Tại hội thảo, BS Nguyễn Trọng An (Trưởng ban Vận động sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em) cho rằng hiện hệ thống bảo vệ trẻ em ở nước ta còn yếu. Tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục... chưa được cảnh báo, phòng ngừa trước mà chỉ khi nào xảy ra, cơ quan chức năng mới vào cuộc. Kèm theo đó, ông An kiến nghị trong luật này cần phải bổ sung quy định về chăm sóc trẻ ba năm đầu đời. Bởi đây là thời gian then chốt định hướng tương lai khỏe mạnh, trí tuệ, thể chất của con người. BS An cho rằng cần phải đưa ngay chủ đề giới thiệu về tầm quan trọng của chăm sóc trẻ em trong ba năm đầu đời vào các chương trình giáo dục cho các bác sĩ, y tá, nhà xã hội học, các trường mầm non-mẫu giáo...

Cũng trong vấn đề này, ông Hoàng Ngọc Long (Chủ tịch Hội Bảo trợ khuyết tật và trẻ em mồ côi Đà Nẵng) kiến nghị nên có chế tài mạnh để xử lý hành vi bỏ con vì hiện tại tình trạng cha mẹ bỏ con xảy ra khá nhiều…

THANH BÌNH