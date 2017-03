Bạo lực học đường: Huyết án trong sân trường

LTS: Xích mích, giành gái, nhìn "đểu"... đó là một trong những nguyên nhân đầu tiên của tội ác học đường. Nhưng tội ác học đường còn có sự tham dự của phụ huynh..., giang hồ đâm thuê chém mướn. Cạnh đó là nạn băng nhóm, trấn lột khiến môi trường học đường bị vấy bẩn, học sinh và phụ huynh bất an, xã hội bức xúc.

Loạt bài phản ánh thực trạng đáng báo động này ở nhiều góc cạnh và cố gắng tìm hiểu, lý giải thực trạng này.

Bức tranh bạo lực học đường đang ngày càng bộc lộ một cách rõ nét. Nhẹ thì giật cúc áo, cào mặt, rạch dao lam, nặng thì hẹn nhau huyết chiến, dùng đủ loại hung khí từ kiếm, búa đến cả súng hoa cải… Nhiều vụ có sự tiếp tay của phụ huynh học sinh, thậm chí lôi kéo các đối tượng đâm thuê chém mướn bên ngoài vào trường gây hấn.

Ba ngày, ba vụ án học trò

8 giờ sáng qua (4-12), Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, TP.HCM náo loạn khi một nhóm học sinh lớp 8 đuổi đánh em Nguyễn Mạnh C. (học sinh lớp 11). Khi cuộc ẩu đả đang hỗn loạn thì xuất hiện một nhóm học sinh khác cầm dao lao đến chém khiến ba học sinh lớp 8 bị thương nặng. Công an phường 2, quận 4 đã có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời xác định bốn học sinh có liên quan đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Cách đây hai ngày, ngày 3-12, em Nguyễn Ngọc Diệu Ý, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Trãi (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), bị một nhóm bạn học cùng trường đưa vào khu đất trống rồi đánh đập, bắt ngồi trong bụi cây không cho về. Từ hơn hai tháng qua, nhóm bạn này thường xuyên chặn đường buộc Ý đưa tiền.

Em Lữ Văn Quý - học sinh lớp 10A4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hóc Môn, TP.HCM đến nay vẫn chưa thể đi học, một phần do vết thương đang đau, một phần do sợ bạn trả thù. Ảnh: HÀN GIANG

Lúc 6 giờ 30 ngày 2-12, hai học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Mai (huyện Cái Nước, Cà Mau) là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Vũ Phong bất ngờ xông vào lớp đâm chín nhát vào người Tèo. Tèo được đưa đi cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm tính mạng. Theo nhà trường, nguyên nhân là do tranh chấp người yêu.

Những cuộc huyết chiến

Giữa tháng 11-2010, một nhóm học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (quận 3) đang trên đường đi học về thì bị một nhóm thanh niên khác chặn lại, dùng lưỡi lê đâm chết tại chỗ em Đặng Hoàng Tiến (15 tuổi) ngay gần khu vực cổng trường. Hung thủ là học sinh Trường Nam Sài Gòn, khai đâm chết Tiến là do xích mích chuyện tình ái.

Học sinh trong trường đánh nhau nếu không được giải quyết triệt để sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tháng 9-2010, Hà Minh Cường - học sinh Trường Nguyễn Trung Trực (Gò Vấp) sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp chơi và mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau với Vũ Luân (15 tuổi) ngay trong khuôn viên trường. Đặng Văn Vũ là bạn của Luân thấy vậy nhảy vào bênh bạn và đánh nhau với Cường. Cường rút con dao thủ sẵn trong cặp ra chém vào cổ tay của Vũ và bị Vũ dùng dao đâm chết.

Một vụ khác xảy ra ngay trong giờ ra chơi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú vào ngày 14-9-2010. 15 học sinh lớp 10 đã đánh hội đồng hai học sinh tên Hoàng và Sơn. Rất may giám thị của trường kịp thời ngăn chặn. Chưa dừng lại ở đó, 3 giờ đồng hồ sau, tại con hẻm cạnh cổng trường, Hoàng và Sơn đã gọi thêm người và hai bên hẹn nhau quyết chiến bằng đủ loại hung khí dao, ống sắt, gậy gộc…

Cách đây một năm, tại Trường THCS Tân Bình, do tranh giành bạn gái, một học sinh lớp 8 tên Lê Công Hoàng đã đánh nhau và dùng dao thủ sẵn đâm Minh gục ngay giữa sân trường. Hoàng tiếp tục đâm trọng thương hai học sinh khác vào can ngăn trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh, giáo viên, giám thị…

Không riêng gì trên địa bàn TP.HCM, tình trạng bạo lực học đường diễn ra khắp nơi trên cả nước. Ngày 16-9-2010, Phạm Văn Hoàng - học sinh Trường THPT Bán công Đồng Hới (Quảng Bình) đã đâm chết bạn học Võ Nhật Hoàn ngay trên sân trường. Trước đó chưa đầy một tuần, ngày 11-9, Huỳnh Ngọc Thạch - học sinh lớp 12 Trường THPT Đắk Song, tỉnh Đăk Nông đã đâm chết một người và đâm trọng thương một học sinh khác trong một vụ ẩu đả.

Phụ huynh phục thù giúp con

Những vụ học sinh đánh nhau, nhẹ thì gọi bạn bè cùng lớp, cùng nhóm trong trường học tham gia. Không giải quyết được hết mâu thuẫn sẽ có sự tiếp tay của phụ huynh, sự tham gia của thế lực anh chị đâm thuê chém mướn bên ngoài.

Sáng 17-11, do thấy bạn là Trần Quốc Vương không chịu ghi chép bài nên em Lữ Văn Quý - học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hóc Môn vỗ vai bạn ngụ ý bảo “chép bài đi”. Không ngờ sau đó Vương gọi thêm hai học sinh lớp khác hành hung Quý. Ngày hôm sau, Vương và một bạn học tên Đạt đã chờ Quý ngay trước cổng trường và dùng dao chém nhiều nhát vào người.

Cho rằng bạn nhìn đểu mình, Lê Minh Hiếu - học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lai (quận 8) đã đánh một học sinh lớp 7 tên Lê Minh Mẫn. Cha của Mẫn tìm vào tận trường và đánh túi bụi vào mặt Hiếu. Trước đó không lâu, một học sinh lớp 11 Trường THPT Lý Tự Trọng (quận Tân Bình) bị một học sinh Trường Hàn Thuyên xách mã tấu chém phải vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ của học sinh này đã thuê gần 20 giang hồ mang theo kiếm Nhật, mã tấu phục kích trước cổng trường suốt bốn ngày để cho con chỉ mặt người chém...

Nguyễn Thành Trung, lớp 11 Trường Nguyễn Thượng Hiền, là một ví dụ điển hình về việc cầu cứu thế lực anh chị bên ngoài. Trung học giỏi và suốt ngày thường bị một nhóm bạn trong lớp tìm cớ gây hấn. Trung được một người bạn chỉ cách nhờ giang hồ mang kiếm Nhật, ống sắt vào trường tìm gặp nhóm bạn đánh Trung. Người bạn này mách nước cho Trung đóng tiền bảo kê hằng tháng cho “đại ca”, đổi lại kẻ bảo kê sẽ “xử” bất kỳ kẻ nào dám gây hấn với Trung.

Nhiều học sinh Trường THPT Hàn Thuyên cho biết cách đây hơn một năm, chỉ vì một vụ va quẹt xe nhẹ, dẫn đến xô xát, một nhóm học sinh lớp 11, dẫn đầu là học sinh tên Khang đã cùng hàng chục tên giang hồ mang theo mã tấu đứng dàn hàng trước cổng trường. Một học sinh lớp 12 đã đi gọi giang hồ ở quận 4 tới, mang theo kiếm Nhật chém túi bụi. Nhóm lớp 12 tiếp tục truy sát và chém một học sinh lớp 11 trọng thương.

Trong vụ này có anh của Khang bị đâm bốn nhát trước cổng trường nhưng sống sót và được cấp cứu tại bệnh viện. Lúc vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện đã bị một người lạ mặt đâm hai nhát ở ngực.

HÀN GIANG