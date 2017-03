Bảo mẫu đã nhiều lần đánh trẻ mồ côi

Về sự việc bảo mẫu Phạm Thanh Thủy (tên gọi khác là Ngọc) đánh dã man trẻ mồ côi ở chùa Vĩnh Phước An, TP Bạc Liêu mà chúng tôi đã thông tin, chiều 9-2, ông Vương Phương Nam, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, cho biết: “Sau khi báo chí phản ảnh, chúng tôi đã chỉ đạo Công an TP Bạc Liêu khẩn trương điều tra làm rõ sự vụ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Chúng tôi cũng bám sát tiến độ từng ngày. Đến nay bà Ngọc cơ bản đã thừa nhận hành vi đánh trẻ mồ côi và chúng tôi đã chỉ đạo công an phải điều tra làm rõ hành vi đánh trẻ của bà Ngọc trước và sau khi bị quay clip”.

Ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, cũng cho biết đã có công văn gửi UBND TP Bạc Liêu và các cơ quan chức năng trực thuộc nhanh chóng làm rõ sự vụ. Sở yêu cầu các cơ quan chức năng phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đưa ra được các giải pháp đảm bảo chấm dứt ngay hành hạ trẻ mồ côi tại đây.

Cơ sở vật chất thiếu thốn là điều dễ nhận thấy tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại chùa Vĩnh Phước An, Bạc Liêu. Ảnh: T.VŨ

Người dân ở gần khu vực nhà chùa cũng đã từng phát hiện bà Ngọc đánh trẻ mồ coi. Bà Ba Đ., người ở gần chùa, cho biết: “Cách đây không lâu, tôi có vô chùa để hốt thuốc Nam. Tôi nhìn thấy bà bầu đó tắm cho mấy đứa bé. Khi các bé khóc, bà tát tai làm chúng khóc thét lên. Bà còn nâng cái thau nước có đứa bé ngồi trong đó rồi nện xuống nền gạch làm đứa bé khiếp đảm. Việc này hay xảy ra và có nhiều người thấy”.

Ngày 9-2, chúng tôi đến chùa Vĩnh Phước An, sư trụ trì Thích Minh Tâm giọng buồn buồn nói: Cô Ngọc đã sai khi đánh trẻ. Cô được nhà chùa nhận cưu mang cách đây vài tháng vì có hoàn cảnh ngặt nghèo: Chồng bỏ, có hai con nhỏ, không nơi nương tựa lại đang mang bầu. Cô chỉ ở phụ giúp dọn dẹp phía sau nhà bếp và không được trả lương.

Sư trụ trì cho biết thêm: Trẻ mồ côi thường là những đứa trẻ mang dị tật, mang bệnh nên rất khó tính, hay khóc la. Vì thế các thầy trong chùa thường xuyên nhắc nhở các bảo mẫu không được đánh những đứa trẻ tội nghiệp này. Với quan điểm của nhà chùa, đánh trẻ là tạo nghiệp chướng. Còn về đạo đức và pháp luật, đó là vi phạm.

Sư trụ trì cũng cho biết thêm cô Ngọc đã sinh con vào ngày 6-2, hiện đang nằm dưỡng sinh tại BV Bạc Liêu. “Tôi rất khó xử. Công an đã làm việc với cô Ngọc rồi, phần đánh trẻ mồ côi pháp luật sẽ xử lý. Tuy nhiên, khi cô được xuất viện về thì tôi băn khoăn, chưa quyết định được là có cho cô tiếp tục ở lại chùa không” - thầy Tâm nói.

Về những sai phạm mà Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu nêu như Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự có đơn xin phép (không có giấy phép), điều kiện về cơ sở vật chất chưa đảm bảo, bảo mẫu không qua đào tạo, sư Thích Minh Tâm cho biết: Nhà chùa đã có nỗ lực khắc phục những yếu kém nhưng có một số điều kiện chưa làm được. “Tiền nuôi trẻ thường xuyên thiếu thốn, chúng tôi chỉ trả lương cho bảo mẫu 2 triệu đồng/tháng nên không thu hút được bảo mẫu đã qua đào tạo. Chúng tôi đã thông báo ngưng nhận trẻ mồ côi để tập trung nuôi dạy hơn 50 trẻ hiện hữu và xảy ra việc đáng tiếc trên”.

Hiện nhà chùa đã dán nhiều thông báo tuyển bảo mẫu nuôi dạy trẻ mồ côi.