Bảo mẫu đánh dã man trẻ mồ côi

Những ngày gần đây, người dân Bạc Liêu phẫn nộ với đoạn clip phát tán trên Facebook ghi lại cảnh một bảo mẫu của Cơ sở nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An Tự (phường 2, TP Bạc Liêu) đánh dã man một cháu nhỏ mà cơ sở đang nuôi dưỡng.

Đoạn video clip ngắn ghi cảnh một bảo mẫu bế thốc một cháu bé chừng hai tuổi. Bảo mẫu dùng tay trái kẹp vào hông cháu bé, xốc ngược lên, tay phải giật mạnh quần cháu và liên tiếp dùng tay trái đánh vào người cháu bé. Lúc này cháu bé đang trong tư thế đầu ngược xuống đất, chân giơ lên trời.

Khoảng cách từ nơi ghi hình đến nơi cháu bé bị đánh hơn 10 m nhưng trong clip chúng tôi nghe rất rõ tiếng vang chát chúa, liên tục khi tay của bảo mẫu đánh vào người cháu bé. Trong clip, chỉ nghe rõ tiếng “chát, chát” khi bảo mẫu đánh chứ cháu bé không kịp khóc. Sau khi đánh cả chục phát vào người cháu, bảo mẫu “cắp” cháu bé vào hông theo tư thế cháu bé chúi đầu xuống đất, đi ra cửa, vừa đi vừa đánh cho đến khi khuất khỏi tầm ghi hình của máy điện thoại. Lúc này chúng tôi mới nghe tiếng cháu bé khóc thét vì bị đánh đau!





Bà Thủy tát cả chục phát vào người cháu bé. (Ảnh cắt từ clip)



Bà Thủy đánh và kẹp cháu bé đầu chúc ngược, vừa đi vừa đánh.

Hình như quá quen thuộc với chuyện bị phạt nên lúc cháu bé bị đánh, một cháu bé nằm sấp mặt trên sàn nhà ở gần đó không thèm nhúc nhích, còn một cháu nằm trên võng thì ngẩng đầu nhìn bạn bị đòn.

Ngay sau khi đoạn clip trên bị tung lên mạng xã hội, một kiểm sát viên VKSND Bạc Liêu biết được đã báo cho công an làm rõ, xử lý kẻ bạo hành trẻ em.

Ngày 6-2, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP Bạc Liêu, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã xác minh ngay về clip trên. Qua hình ảnh trong clip, công an xác định hành vi của bảo mẫu là hành vi bạo hành trẻ em.

Công an xác định bảo mẫu đánh cháu bé tên Phạm Thanh Thủy (còn gọi là Ngọc), 34 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu. Bà Thủy là nhân viên chăm sóc trẻ tại cơ sở này nhưng không có hợp đồng, không có nghiệp vụ chăm sóc trẻ. Còn cháu bé mồ côi bị đánh tên Lâm Thiện Vĩnh, sinh tháng 10-2012.

Làm việc với công an, bảo mẫu Thủy khai nhận: Cháu Vĩnh rất hiếu động, quậy phá. Vào giữa tháng 1-2015, khoảng 15 giờ, Thủy phát hiện cháu đi vệ sinh không đúng nơi quy định nên bực tức, Thủy đã xốc ngược đầu cháu bé, đánh liên tiếp vào người cháu. Sau đó Thủy cặp nách ngang hông trong tư thế cháu bị chúc ngược đầu xuống đất, mang cháu ra ngoài làm vệ sinh.

Về việc các cháu tại cơ sở này bị đánh, ông Huỳnh Đức (một Việt kiều Mỹ thường lui tới cơ sở này vào năm 2013 đến đầu năm 2014) cho biết ông nhiều lần gặp cảnh bảo mẫu đánh đập mấy cháu bé nhưng không kịp ghi hình để tố cáo.

Một số người hay tới cơ sở này cũng phản ánh: Những người trực tiếp nuôi trẻ thường dùng lời lẽ thô tục, đòn roi để dạy dỗ các bé.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở Vĩnh Phước An Tự nằm trong khuôn viên một ngôi chùa, nuôi dưỡng 60 cháu bị bỏ rơi, mồ côi. Tuy nhiên, những người làm công tác quản lý, nuôi dưỡng các cháu đều chưa qua đào tạo. Trong hai người làm công tác quản lý có một người không biết chữ!

Về clip cháu Vĩnh bị đánh, hiện công an đang tiến hành điều tra để xử lý theo quy định.



Xem clip: