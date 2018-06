Bảo mẫu tát trẻ liên tiếp: Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ Ánh Sao

Trưa ngày 16-6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi âm cảnh bảo mẫu trường mầm non Ánh Sao, ở huyện Hóc Môn trong lúc cho trẻ ăn đã liên tiếp tát vào mặt một bé gái 3 tuổi khiến bé ngã nhào xuống đất. Bé gái cũng sợ hãi leo lên ghế ngồi ngoan ngoãn, bảo mẫu này tiếp tục đút cho bé gái khác ăn.

Hình ảnh bảo mẫu hành hạ trẻ được cắt từ clip



Sau khi xác minh sự việc, ông Đỗ Minh Hoàng, chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hành động trên là không thể chấp nhận được. Sở GD&ĐT TP.HCM đã trao đổi với UBND huyện Hóc Môn thống nhất đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non Ánh Sao và đình chỉ bảo mẫu. Và những trẻ học tại cơ sở này sẽ được chuyển sang theo học ở trường công lập gần đó.



Chiều ngày 16-6, Phóng viên đã tìm đến lớp tư thục mẫu giáo Ánh Sao, nơi xảy ra sự việc. Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật TP.HCM, bà Trương Thị Mỹ Hiền, chủ lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao, cho biết "Sự việc xảy ra trong bữa ăn sáng 16-6 tại cơ sở của chúng tôi. Cô giáo có hành động tát trẻ em có tên là D, cháu bé bị đánh là bé B, ở lớp mầm”.

Theo bà Hiền, sáng nào tôi cũng đi giám sát tại các lớp, không ngờ khi tôi vừa quay lưng thì cô D lại đánh trẻ như vây.

Bà Hiền cho biết, sự việc xảy ra khiến tôi rất bức xúc. “Nó xảy ra nhanh quá khiến tôi không trở kịp. Vì từ khi mở lớp từ năm 2010 đến nay, tôi luôn quán triệt các giáo viên, bảo mẫu tuyệt đối không được đánh trẻ. Lớp đã lắp camera từ lâu rồi. Lớp cũng cho phụ huynh theo dõi camera trực tiếp để cùng với lớp quản lý trẻ. Vậy mà, cô D lại hành động như thế khiến tôi không thể chấp nhận được”, bà Hiền nói.

Theo bà Hiền, thì cô D mới chỉ vào làm việc tại cơ sở từ giữa tháng 5. Cô D vẫn chưa hết thời gian thử việc. “Vì cô là người mới nên tôi luôn luôn nhắc nhở cô là có thể phạt học sinh ngồi im một chỗ, đứng khoanh tay trong lớp, nhưng tuyệt đối không được đánh học sinh. Thế nhưng, những hành vi của cô D được camera ghi lại khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi rất buồn khi sự việc đó lại xảy ra tại lớp của mình”, bà Hiền nói.

Bà Hiền cho hay, cơ sở nhận giữ 40 trẻ, có tất cả 4 bảo mẫu tham gia vào công tác chăm sóc.

Cũng theo bà Hiền, sau khi nắm bắt sự việc, cô D cũng nói do áp lực gia đình nên mới có hành vi như thế. Mấy ngày nay chồng bị phỏng không đi làm, không có tiền để đóng tiền nhà, con lại đang bận. Vì thế nên cô đã không kiềm chế được những hành động của mình. “ Thế nhưng, dù cô D có giải thích như thế nào thì tôi cũng không thể chấp nhận được những hành động trên. Tôi đã quán triệt quan điểm không được đụng vô cơ thể trẻ. Vì thế, tôi đã cho cô D nghỉ việc. Chiều nay, công an khu vực cũng đã xuống làm việc và lấy lời khai. Sự việc này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở của chúng tôi”, bà Hiền than thở.