Bảo vệ dân phố xin lỗi vì còng tay học sinh lớp 7

Ban đầu ông Lương Hồng Hòa (bảo vệ dân phố) vẫn cho rằng mình còng tay HS lớp 7 là thực thi đúng nhiệm vụ. Tuy nhiên, sau khi ngành công an giải thích thì ông Hòa đã nhận thấy sai và xin lỗi gia đình cháu PTN tại cuộc họp. “Ngoài ra, trong buổi chào cờ đầu tuần tới, công an và ban bảo vệ dân phố phường Trà An sẽ phối hợp Trường THCS Trà An tổ chức thông tin việc sử dụng còng là chưa đúng. Việc này cũng nhằm “đính chính” các cháu HS không phạm tội để các cháu an tâm, ổn định tâm lý và học tập” - ông Thành nói.

Theo ông Thành, ông Hòa là một trong những bảo vệ dân phố tích cực giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, việc sử dụng còng để còng tay HS của ông Hòa trong trường hợp này là không đúng.



Ông Phan Trúc Lâm phản ánh sự việc với PV báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: N.NAM

Trao đổi với PV, phụ huynh em N. (là ông Phan Trúc Lâm) cho biết sau khi sự việc xảy ra ông gửi đơn đến nhiều nơi nhưng không được giải quyết, ông phải “cầu cứu” đến báo chí. Ông Lâm xác nhận đã nhận lời xin lỗi của bảo vệ dân phố và đang chờ việc đính chính sử dụng còng.

Pháp Luật TP.HCM có bài viết hôm 9-12 thông tin ông Phan Trúc Lâm (quận Ô Môn) phản ánh vào ngày 6-11, con ông là PTN, HS lớp 7 Trường THCS Trà An (phường Trà An, quận Bình Thủy), có đánh nhau với bạn cùng lớp gần cổng trường. Lúc đang đánh nhau thì bảo vệ dân phố Lê Hồng Hòa không mặc đồng phục có mặt dùng còng số 8 còng tay con ông và một HS kia. “Con tôi và bạn nó đánh nhau nhưng không gây thương tích, cũng không dùng hung khí nguy hiểm nhưng không hiểu sao ông Hòa lại còng tay hai đứa. Sự việc diễn ra vào lúc HS đang tan trường nên gây tổn thương đến tinh thần cháu N. và con tôi vì xấu hổ với bạn bè đã không đến trường ngay ngày hôm sau” - ông Lâm nói.

Trả lời PV, UBND phường và nhà trường đều không đồng tình với việc ông Hòa còng tay HS. Tuy vậy, ông Hòa vì một lúc bắt hai HS đánh nhau nên phải dùng còng. Ông Hòa khẳng định mình đúng nên sẽ “không có xin lỗi”.