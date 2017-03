Bắt đầu công bố điểm trúng tuyển NV2, xét NV3

Nhiều trường cũng đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển NV2 và thông báo xét tuyển NV3.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xác định điểm trúng tuyển NV2 bằng với điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành là 14, trừ ngành quản lý công nghiệp là 16,5 và tiếng Anh là 20. Riêng hệ CĐ điểm nhận hồ sơ là 10 thì ngành cơ khí chế tạo máy có chuẩn là 13; kỹ thuật điện-điện tử, điện công nghiệp, cơ khí động lực là 12,5 và công nghệ may là 11.

Điểm trúng tuyển NV2 của Trường ĐH Văn Hiến hệ ĐH các khối A, D gồm D1-D2-D3-D4-D5-D6 là 13 và khối B, C là 14. Còn hệ CĐ thi theo đề thi ĐH khối A, D là 10 và khối B, C là 11; thi theo đề thi CĐ khối A, D là 11 và khối B, C là 12. Trường tiếp tục xét tuyển NV3 với 750 chỉ tiêu hệ ĐH và 200 chỉ tiêu hệ CĐ với điểm nhận hồ sơ bằng điểm trúng tuyển NV2. Theo đó, hệ ĐH tuyển các ngành công nghệ thông tin (mã ngành 101, khối A-B-D, chỉ tiêu 60), điện tử viễn thông (102, A-B-D, 60), kinh tế (401, A-D, 100), du lịch (402, A-C-D, 100), xã hội học (501, A-B-C-D, 60), tâm lý học (502, A-B-C-D, 60); ngữ văn (601, C-D, 70), văn hóa học (602, C-D, 60), Việt Nam học (603, C-D, 50), tiếng Anh (701, D1, 60), Đông phương học (706, C-D, 70). Hệ CĐ tuyển các ngành tin học ứng dụng (C65, A-B-D, 50), công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông (C66, A-B-D, 50), quản trị kinh doanh (C67, A-D, 50), quản trị kinh doanh du lịch (C68, A-C-D, 50).

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM ấn định điểm trúng tuyển NV2 hệ ĐH khối A, D gồm D1-D2-D3-D4-D5-D6 là 13 và B, C là 14. Đối với hệ CĐ thi theo đề thi ĐH khối A, D là 10, khối B là 11 và khối C là 12,5, riêng ngành du lịch khối A, D1 là 11; thi theo đề thi CĐ khối A, D là 13 và khối B là 14, riêng ngành du lịch khối A, C, D là 17. Trường tiếp tục xét tuyển 543 chỉ tiêu NV3 hệ ĐH các ngành công nghệ thông tin (102, A-D), công nghệ kỹ thuật xây dựng (103, A), công nghệ sau thu hoạch (300, A-B-D), quản trị kinh doanh (401, A-D), quản trị bệnh viện (402, A-B-D), tài chính ngân hàng (403, A-D), kế toán (404, A-D), du lịch (501, A-C-D), tiếng Anh (701, D1), tiếng Nhật (705, D). Điểm xét tuyển hệ ĐH bằng điểm trúng tuyển NV2, riêng ngành tài chính ngân hàng khối A và D là 20 điểm. Còn hệ CĐ xét 56 chỉ tiêu ngành công nghệ sau thu hoạch (C70, A-B-D), tiếng Nhật (C72, D) với điểm nhận hồ sơ bằng điểm trúng tuyển NV2 cả hai diện thi theo đề ĐH và thi theo đề CĐ.

Q.DŨNG