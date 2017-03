Bắt giáo viên mầm non đánh đồng nghiệp rách màng nhĩ

Nạn nhân Ngọc Mai trong thời gian điều trị tại BV Quân dân Miền Đông quận 9.



Ngày 19/10, cơ quan CSĐT công an quận 9, TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam (2 tháng) đối với cô giáo Vũ Thị Nga (24 tuổi), công tác tại trường mầm non Phú Hữu, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân của Nga là cô Lương Thị Ngọc Mai (22 tuổi, quê Quảng Bình), cũng là giáo viên mầm non và cả 2 đang theo học khóa 3 lớp Cử nhân Mầm non trường BDGD quận 9.

Theo điều tra bước đầu, thì do có mâu thuẫn đã lâu từ việc cô Mai mất máy tính xách tay ở phòng trọ và nghi Nga lấy nên cả 2 thường xuyên xảy ra gây gỗ.

Vụ việc lên đỉnh điểm khi sau giờ học buổi sáng ngày 11/2 tại lớp cử nhân Mầm non (trong khuôn viên Phòng dục quận 9, Phường Hiệp Phú, quận 9-TPHCM) cô Nga đã tát vào mặt cô Mai ngay tại phòng học trước sự chứng kiến của nhiều bạn học cùng lớp.

Cú tát quá mạnh khiến nạn nhân phải vào cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông. Tại đây các bác sĩ xác định cô bị rách màng nhĩ do lực tác động từ bên ngoài và phải phẫu thuật.

Sau thời gian điều trị, đến ngày 10/10, cô Mai đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Qua trưng cầu giám định, Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận cô Mai bị thương tích 14%.

Theo Vũ Lê (NLĐ)