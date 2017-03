Bắt học sinh học sách riêng

Lãnh đạo tỉnh Nam Định "vào cuộc" để làm rõ những khuất tất.

Chấp nhận mua sách "riêng" để... tính điểm thi đua

Một trong những người thầy dũng cảm tố cáo, bức xúc: Khi vào ngành, thấy hiện tượng HS tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) trong toàn tỉnh không được mua vở bài tập các môn do NXB GD phát hành mà phải mua vở luyện tiếng Việt, toán, luyện viết, vở thực hành khoa, sử, địa lớp 4-5, vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 1-2-3 do sở bán, tôi rất ngạc nhiên tại sao lại có chuyện lạ như vậy.

Với trách nhiệm người thầy, tôi không thể giảng dạy nội dung chương trình theo kiểu "râu ông này cắm cằm bà kia". SGK thì dạy theo sách do NXB GD ấn hành, còn sách bài tập thì phải học theo sách riêng của sở, nội dung trong vở luyện không phù hợp với chương trình chính thống của SGK, lệch so với phân phối chương trình của Bộ GDĐT.

Tôi càng bức xúc hơn khi được biết, việc HS tiểu học phải học sách bài tập riêng của sở suốt từ năm 2002 đến nay. Tôi hỏi một số giáo viên lâu năm thì được biết, có hỏi cũng không có câu trả lời, bởi hỏi hiệu trưởng thì được trả lời rằng do phòng chỉ đạo, hỏi phòng thì lại nói do sở và nếu trường nào không đăng ký mua sách của sở thì sẽ tính trừ điểm thi đua. Vì căn bệnh thành tích mà giáo viên đều phải im lặng. Còn tôi, tôi thấy bất bình, không thể im lặng chấp nhận làm người thầy mà mang chữ "kinh doanh tri thức", liệu có xứng đáng?

Về giá các vở do Sở GDĐT Nam Định phát hành (xin được lấy giá vở luyện năm học 2008-2009) thì đều cao hơn nhiều so với sách của NXB GD ấn hành. Cụ thể vở bài tập (BT) tiếng Việt lớp 1, giá sách NXBGD là 5.000đ nhưng vở luyện do sở phát hành là 7.800đ, chênh là 2.800đ. Vở BT sử lớp 4 cả năm có giá chênh cao nhất là 8.100đ, kế đến là vở BT sử lớp 5 và vở BT địa 5 giá chênh là 7.900đ, xếp thứ tự kế theo giá chênh cao là vở BT địa 4 cả năm (7.100 đ), vở BT khoa 4 cả năm (6.200đ).

Chỉ tính giá của 34 đầu sách vở BT do Sở GDĐT tỉnh Nam Định phát hành so với đầu sách tương ứng là vở BT do NXB GD ấn hành thì giá chênh lên tới 116.500đ. Người thầy giáo dũng cảm nói lên sự thật bày tỏ: Có thể có lời biện bạch rằng, hơn 100 nghìn tiền giá chênh đáng là bao? Nhưng có ai tính được một trường tiểu học ở Nam Định có bao nhiêu học sinh thì mới thấy giá tiền sách chênh ấy nó lớn đến chừng nào?

Là người thầy, chúng tôi hiểu, giá tiền chênh đó là rất lớn của mỗi gia đình, nhất là đối với gia đình khó khăn, trong diện nghèo. Tiền chênh ấy, nó rơi vào túi những ai? Tôi thấy lương tâm day dứt!

Tiền từ thiện cũng... biến

Trở về Nam Định để tìm hiểu những bức xúc của người thầy giáo trẻ với những khuất tất ở Sở GDĐT Nam Định, mới hay chính ở sở này còn nhiều chuyện khiến giáo viên trong ngành bất bình. Chuyện đầu tiên, đó là vụ lãnh đạo sở kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành đóng góp ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ với tổng số tiền là 1 ngày công, tổng thu khoảng trên 700 triệu đồng. Không biết lãnh đạo sở chuyển số tiền quyên góp này đến địa chỉ tiếp nhận nào?

Chính lãnh đạo sở cũng "ấp úng" về địa chỉ tiếp nhận. Chỉ có điều một số người đã được "chia" số tiền từ thiện này đã tự nguyện hoàn trả lại. Được biết, chỉ duy nhất Trung tâm bồi dưỡng thường xuyên Hải Cường là không đóng góp.

Chúng tôi được biết, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã cho ý kiến. Thanh tra tỉnh đã bắt đầu vào cuộc để làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc biển thủ tiền đóng góp từ thiện. Gặp báo chí, nhiều giáo viên bày tỏ "như đất hạn gặp mưa rào" và "tố" thêm các khoản thu như: Ủng hộ lũ lụt, thiên tai, người nghèo được lãnh đạo sở chỉ đạo "tận thu" từ giáo viên mầm non đến bậc học phổ thông, các trường chuyên nghiệp trực thuộc sở quản lý. Số tiền thu được thì nhiều mà "chi" vào các quỹ có danh để quyên góp thì ít.

Chưa kể đến hàng loạt loại tiền thu vô tội vạ, khoản nào bị báo chí nêu thì trả lại, khoản nào "chưa bị lộ" thì im luôn. Ví dụ Trường Tiểu học Kim Đồng thu mỗi HS 10.000đ/ tháng để thuê phòng học, nay đã trả lại; thu mỗi trường cấp tiểu học và THCS trong thành phố là 5 triệu đồng để "chạy" thi hội giảng bị "lộ" cũng đã hoàn lại.

Thu của các trường THCS Phùng Chí Kiên, Hàn Thuyên, Lương Thế Vinh, Hoàng Văn Thụ; Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Trần Quốc Toản, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương... mỗi HS vào học trái tuyến là 3 triệu đồng. Tổng số tiền học trái tuyển ước tính sơ bộ của các trường cũng lên tới ngót nghét khoảng 7 tỉ đồng. Riêng trường Phùng Chí Kiên là trường chuẩn quốc gia cũng đã bị biến thành trường tuyển trái tuyến để thu tiền HS, điều đó trái với quy định, tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

Trong năm học vừa qua, Sở GDĐT còn phát động phong trào thi HS giỏi 2 môn: Olympic tiếng Anh và tin học không chuyên lớp 5 với "phần thưởng" là HS nào đoạt giải sẽ được vào trường chuyên Trần Đăng Ninh. Tuy nhiên, 50 HS đoạt giải đã không được vào trường chuyên học như lời hứa của ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc sở.

Gia đình các HS đoạt giải đã phải kéo đến UBND TP.Nam Định khiếu nại. Để cứu vãn tình thế, số HS đoạt giải không được vào trường chuyên Trần Đăng Ninh được chuyển sang trường Phùng Chí Kiên với "ưu đãi" dù là trái tuyến, nhưng không phải nộp 3 triệu đồng.

Làm việc bước đầu với các ngành chức năng, chúng tôi được biết lãnh đạo tỉnh cũng rất cương quyết chỉ đạo làm rõ khuất tất ở Sở GDĐT tỉnh Nam Định. Chúng tôi tin rằng, với quyết tâm của tỉnh, ngành giáo dục tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành đúng nghĩa nhiệm vụ: Trồng người.