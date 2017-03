Bắt học sinh học vượt cấp vì thành tích

Năm học 2010-2011, em Hồ Văn Diêu, sinh năm 2000 theo học lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (huyện Bắc Trà My).



Trong đợt nghỉ hè vừa qua, nhà trường đã huy động em Diêu cùng một số em cùng lớp tham gia học hè chương trình lớp 5 để kết thúc hè sẽ được đưa lên học lớp 6.



Chị Nguyễn Thị Huệ, mẹ của em Hồ Văn Diêu (dân tộc Ca Dong) thấy trường hợp nhà trường cho học vượt cấp kỳ lạ, trong khi đó con mình không theo nổi chương trình và chưa đọc thông viết thạo.



Chị Huệ cho biết, Diêu đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học và đưa lên học lớp 6 tại Trường Trung học cơ sở bán trú cụm xã Chu Huy Mân.



Ngoài Diêu, bốn em khác cũng bị ép học vượt cấp như vậy. Do bị ép học vượt cấp nên cả 5 học sinh này không theo kịp chương trình lớp 6.



Do đó, từ đầu năm học này, chị Huệ đã quyết định đón Diêu về nhà, không cho em học lớp 6 và viết đơn kiến nghị cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My cho Diêu được học lớp 5.



Chị Huệ muốn con học theo trình tự, có kiến thức để thi tuyển vào học tại trường nội trú dân tộc.



Chủ trương dạy học chương trình rút gọn trong dịp hè để chuyển lớp cho học sinh đúng độ tuổi phục vụ công tác phổ cập không còn áp dụng đã ba năm qua, nhưng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân vẫn thực hiện.



Chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam hiện vẫn chưa có quyết định xử lý tình trạng bắt học sinh học vượt cấp này.





Theo Vũ Trung (VNN)