Bất ngờ từ 'Hạnh phúc màu cam' và 'Chuyện trách nhiệm'

Sáu dự án khác cùng đoạt giải nhì gồm: Con đã lớn (Tiểu học Lạc Long Quân), Lá cây (THCS Đức Trí, quận 1), Đôi mắt (THCS-THPT Đinh Thiện Lý), Sống khỏe - sống vui - sống có ích (THCS Vân Đồn, quận 4), wheels on the bus (THPT Thalmann), Tôi yêu tiếng nước tôi (THPT Trưng Vương). Đồng thời ban tổ chức cũng trao giải cho chín giải ba, 30 giải khuyến khích và hàng chục giải phụ ấn tượng khác. Tổng giá trị giải thưởng gần 130 triệu đồng. Đáng nói, 50 sản phẩm đoạt giải cấp TP sẽ bước thẳng vào vòng 2 của cấp quốc gia về nội dung này do Bộ GD&ĐT tổ chức vào tháng 5 tới.