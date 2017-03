Bảy năm học bằng tên người khác

Em Hồ Thị Đơm suốt bảy năm qua theo học từ lớp 6-12 đều mang tên Đinh Thị Kim - Ảnh: Bắc Bằng

Chờ năm sau



Theo thầy Tú, sắp tới nhà trường sẽ phối hợp xác nhận sự thật thời gian học, kết quả học tập của Hồ Thị Đơm hồi ở THCS để làm cơ sở chứng minh việc theo học suốt bảy năm của Đơm theo tên Kim là thật. Sau đó làm thủ tục chuyển kết quả học tập của Đinh Thị Kim sang tên Hồ Thị Đơm. Đến cuối năm học 2012-2013, trường sẽ vận động Đơm đến trường ôn tập và tham gia thi tốt nghiệp THPT theo diện thí sinh tự do để có cơ hội lấy bằng tốt nghiệp THPT.



Ngày 7-6, gặp chúng tôi tại làng Cao Sơn, Đơm vừa kể lại sự thật vừa nức nở khóc mong muốn sớm được chuyển đổi hồ sơ, thủ tục kết quả học tập theo tên thật của mình là Hồ Thị Đơm. Trong khi đó, Đinh Thị Kim năm nay mới 18 tuổi nhưng đã lấy chồng cách đây bốn năm, có một con gái gần 2 tuổi. Kim hoàn toàn không hề hay biết Đơm đang theo học bằng tên của mình.



Sự việc bắt đầu từ năm học 2005-2006. Hai học sinh người Ca Dong trú tại làng Cao Sơn, xã Trà Sơn là Hồ Thị Đơm (sinh năm 1993) và Đinh Thị Kim (sinh năm 1994) nộp hồ sơ vào học lớp 6 tại Trường THCS bán trú cụm xã Trà Bui. Do trục trặc hồ sơ, Kim có tên trong danh sách vào lớp còn Đơm thì không. Tuy nhiên, khi vào học Kim lại nghỉ học ở nhà lấy chồng trong khi Đơm lại đến lớp. Thay vì yêu cầu Đơm bổ sung hồ sơ thủ tục để được học, một giáo viên tại trường này lại “linh hoạt” bảo Đơm cứ vào học theo họ tên của Đinh Thị Kim đã nghỉ học.Theo Đơm, lúc đó do tuổi nhỏ, chưa nhận thức hết được hậu quả nên Đơm thản nhiên theo học với tên Kim. Sai lầm kéo dài mãi suốt bảy năm nay. Tất cả giấy tờ học bạ, bằng tốt nghiệp THCS của Đơm đều mang tên Đinh Thị Kim. Năm học 2011-2012, Đơm học tại lớp 12/9 và dần nhận ra hậu quả nếu tiếp tục học với tên Kim, Đơm sẽ mất tất cả, dù có lấy được bằng tốt nghiệp THPT cũng không thể sử dụng được. Đến nửa cuối học kỳ I, Đơm kể lại toàn bộ sự việc với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Loan và tỏ ý không muốn đi học nữa. Cô Loan tá hỏa, thông tin vụ việc đến thầy Nguyễn Thanh Tú - hiệu trưởng nhà trường. Đích thân thầy Tú gặp Đơm khuyên em cứ tiếp tục theo học, nhà trường sẽ cố gắng tìm cách giải quyết.Sự việc được báo đến Phòng GD-ĐT, Phòng Tư pháp huyện để nhờ can thiệp. Ông Nguyễn Thanh Tùng - trưởng Phòng GD-ĐT huyện - thống nhất nếu bên tư pháp cải chính được hộ tịch, phòng sẽ điều chỉnh cấp lại bằng tốt nghiệp THCS theo tên Hồ Thị Đơm. Tuy nhiên về phía phòng tư pháp, ông Bùi Viết An - trưởng phòng - trả lời không thể xử lý. Nhà trường tiếp tục báo cáo vụ việc lên UBND huyện Bắc Trà My, tuy nhiên hướng giải quyết vẫn bị tắc.Đến cuối năm học 2011-2012, Đơm đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT theo tên Kim. Tuy nhiên Đơm lại thiếu giấy khai sinh, nhưng Đơm không thể bổ sung vì giấy khai sinh của Kim bị thất lạc. Hơn nữa, Kim thật đã lập gia đình, cắt khẩu, tách hộ ra ở riêng. Theo nguyên tắc, thí sinh tên Đinh Thị Kim (tức Đơm) không được dự thi tốt nghiệp THPT do không đủ hồ sơ, nhưng đây là trường hợp đặc thù nên nhà trường lại xin ý kiến của lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My tạm thời cho Đơm được dự thi theo tên Đinh Thị Kim, sau đó sẽ tiếp tục tìm cách xử lý.Tuy nhiên do quá thất vọng vì mãi đến trước kỳ thi tốt nghiệp mà vẫn chưa được trả lại tên nên Đơm đã không dự thi.