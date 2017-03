Bé 3 tuổi bị cô giáo đánh tím người vì liên tục vào nhà vệ sinh

Cháu Minh vẫn đang ở trường ngày 26-12. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết sáng nay (26-12) đã cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với Phòng GD-ĐT TP để nắm sự việc một cháu bé bị cô giáo Trường mầm non công lập Quy Nhơn đánh, gây bức xúc dư luận.

“Chúng tôi đã yêu cầu Phòng GD-ĐT báo cáo cụ thể sự việc để UBND TP có hướng xử lý”- ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn xác nhận có sự việc này nhưng không nói cụ thể hướng xử lý. Trong khi đó, PV đã nhiều lần liên lạc ông Phan Văn Chung, Trưởng phòng GD-ĐT TP Quy Nhơn, để nắm sự việc nhưng ông này không nghe điện thoại.

Trước đó, chiều 25-12, sau khi đón con học ở Trường Mầm non Quy Nhơn về nhà, chị Phan Thị Hà Thu (ngụ phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) phát hiện vùng mông con trai mình là Võ Anh Minh (3 tuổi) có nhiều vết bầm tím rộng; trong đó có hai vết bầm kéo dài có thể do bị đánh bằng cây hoặc thước gỗ. Chị Thu cho rằng các vết thương này do cô giáo đánh.

Theo chị Thu, cháu Minh đang bị bệnh táo bón, thường xuyên mắc tiểu, cứ 5-10 phút phải đi tiểu nên cô giáo bực mình, đánh cháu. Khi về nhà, cháu có biểu hiện trướng bụng do bị bí tiểu vì sợ cô giáo đánh, không dám đi. “Con tôi vừa đi học lại mấy ngày nay sau khi phải nghỉ học nửa tháng do bị bệnh. Chiều 25-12, khi đón cháu về nhà tôi đã thấy cháu có biểu hiện bất thường như bụng to ra, tỏ vẻ sợ hãi. Lúc tắm cho cháu, tôi thấy cả vùng mông bị bầm tím. Trước đây, con tôi đã nhiều lần bị cô giáo đánh, để lại vết tích trên bàn tay, cổ tay”- chị Thu bức xúc phản ánh.

Vết tích bị đánh trên vùng mông cháu Minh. Ảnh đăng trên trang Facebook mẹ cháu Minh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Quy Nhơn, xác nhận người đánh cháu Minh là cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên của trường. “Theo tường trình của cô Quyên, trưa 25-12, cháu Minh mới đau dậy, sức khỏe còn yếu mà không chịu ngủ, cháu cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục. Cô Quyên sợ cháu vào nhà vệ sinh nhiều sẽ bị té và ảnh hưởng đến các cháu khác. Cô hỏi cháu có đau bụng không, hỏi gì cháu cũng nói không, cô Quyên giận quá nên có phát vào mông cháu”.

Tuy nhiên, bà Phương cho rằng cô Quyên đánh cháu Minh không để lại vết tích như bức ảnh mẹ cháu Minh đăng trên trang Facebook cá nhân. Trong ngày hôm nay, Ban Giám hiệu Trường mầm non Quy Nhơn đã yêu cầu cô Quyên làm bản tường trình đầy đủ sự việc, viết kiểm điểm để ngày mai (27-12) họp toàn bộ giáo viên, sau đó họp ban giám hiệu, hội đồng sư phạm để đưa ra hình thức kỷ luật. “Trước mắt, chúng tôi sẽ không để cô Quyên phụ trách lớp đó nữa để phụ huynh yên tâm”- bà Phương cho biết thêm.

Giải trình về sự việc trên, cô Nguyễn Thị Quyên cho rằng vì nghĩ rằng cháu Minh vào nhà vệ sinh nghịch nước sẽ bị té ngã nên đã dùng tay đánh vào mông cháu để răn đe. Sau khi sự việc xảy ra, cô Quyên đã đến nhà xin lỗi gia đình cháu Minh.