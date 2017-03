Bé trai đầy thương tích sau hai ngày đi học

Bé Khang được mẹ đưa đến gửi tại Trường Mầm non Sao Mai (135 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết) được hai ngày. Vào 12 giờ trưa 30-6, chị Lan nhận được điện thoại của giáo viên yêu cầu chị đến đón con về vì bé bị tai nạn. Đến nơi, chị thấy con đang khóc ngất với nhiều thương tích ở vùng mặt, mông. Đặc biệt bộ phận sinh dục của bé bị trầy xước và chảy máu. Chị Lan vội đưa con đến BV An Phước (Bình Thuận) cấp cứu.

Theo chị Lan, các vết thương này là do bị người lớn đánh chứ không phải bạn học đánh như thông báo của nhà trường. Quá bức xúc, chị Lan đã đến cơ quan công an trình báo và đề nghị làm rõ vụ việc. Chiều 2-7, đại diện Trường Mầm non Sao Mai đã đến gia đình thăm hỏi bé Khang, tặng một hộp sữa kèm một phong bì nhưng gia đình không nhận.

PHƯƠNG NAM