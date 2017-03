Bị bêu xấu, xúc phạm trên Facebook, ứng xử sao?

Đương đầu với thông tin xấu Cuối tuần qua, Trường THPT Trưng Vương (quận 1) đã tổ chức buổi giáo dục kỹ năng sống cho các em HS lớp 10 với sự tham gia của nhà báo, diễn giả Nguyễn Đức Hiển. Em Thanh Thanh, HS lớp 10, cho biết em từng bị giả mạo Facebook, kẻ giả mạo đã tìm cách nói chuyện với các bạn của em với mục đích tấn công em. Nhiều HS khác cũng bày tỏ sự lo ngại khi bị người khác nói xấu trên Facebook.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển trao đổi với học sinh Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: H.MINH Nhà báo Nguyễn Đức Hiển chia sẻ: “Có những người không biết người bị nói xấu là ai nhưng vẫn xúm vào chửi bới. Nhiều người núp trong đám đông họ cảm thấy an toàn hơn và dũng cảm hơn nên dễ dàng trở thành anh hùng bàn phím, dễ dàng phán xét và gây tổn thương cho người khác. Cách xử lý tốt nhất khi bị xâm hại trên mạng là các em hãy lờ đi nếu nó không quá nghiêm trọng. Nếu các em cảm thấy rất nghiêm trọng, hãy tham vấn ý kiến của cha mẹ, thầy cô, không dùng bạo lực để xử lý mâu thuẫn. Khi tham gia mạng xã hội, hãy bỏ qua thông tin xấu và lờ đi sự khiêu khích. Không nên chia sẻ, like những thông tin xấu. Khi chia sẻ điều gì trên Facebook phải tôn trọng sự tự do cá nhân của người khác”. Hướng dẫn học sinh biết bày tỏ Các em HS cần một nơi để bày tỏ suy nghĩ của mình, bởi đó là nhu cầu có thật. Nhà trường tham gia mạng xã hội cùng các em, tạo sân chơi là các câu lạc bộ để các em giao lưu kết bạn, thể hiện sở thích, quan điểm sống… Trường cũng đã tổ chức chuyên đề “Facebook lợi và hại” cho HS bày tỏ suy nghĩ, đồng thời giáo dục kỹ năng sống cho HS cách xử lý thông tin trên mạng xã hội. Thầy TRẦN XUÂN TÂM, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Tây, quận 6, TP.HCM