Bị điểm kém, học sinh lớp 8 uống thuốc tự vẫn

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) ngày 22/1 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một học sinh bị ngộ độc do uống cùng lúc 20 viên Panadol Extra để quyên sinh sau khi bị điểm kém. Người có suy nghĩ bồng bột dẫn đến hành động dại dột ấy là em T.T.L. (14 tuổi, ngụ tại Củ Chi, TPHCM).

Được biết nhiều năm liền L. luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hiện đang học lớp chọn của một trường điểm trên địa bàn huyện Củ Chi. Bước sang năm học lớp 8 em bất ngờ bị tuột dốc khi bị nhiều điểm kém trong kết quả thi học kỳ. Vừa buồn vừa sợ bị cha mẹ mắng, L. nghĩ quẩn nên đã uống cùng lúc 20 viên Panadol Extra.

Khoảng 1 giờ sau khi uống, em bắt đầu bị chóng mặt, buồn nôn, co giật, được người nhà phát hiện và chuyển đến bệnh viện địa phương. Được rửa dạ dày, cho uống thuốc giải độc, an thần nhưng L. vẫn rơi vào tình trạng sốc, co giật toàn thân, ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ nên tiếp tục được điều trị cấp cứu tích cực, truyền thuốc giải độc, dùng than hoạt tính loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể. Sau hơn 1 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi hồi phục tốt, có thể nói chuyện nhưng còn buồn và không muốn tiếp xúc với người khác. Hiện bé được chuyển lên khoa Thận - Nội tiết để tiếp tục theo dõi, dự kiến sau khi bình phục về sức khỏe, L. sẽ được điều trị hỗ trợ về tâm lý.

Ngộ độc Paracetamol thường hay gặp ở trẻ em nếu dùng liều quá cao, có thể gây suy gan, hạ đường huyết, suy thận, rối loạn nhịp tim, bệnh lý não dẫn đến hôn mê và tử vong. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tạo điều kiện thuận lợi trong việc học của trẻ, đừng quá áp đặt kết quả học tập như là một mục tiêu phải đạt đến.

Nhà trường và phụ huynh cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời về tâm lý cho học sinh khi các em gặp những vấn đề khó khăn trong học tập và cuộc sống để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

