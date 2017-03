Bi hài bé học tiếng Anh khi chưa rành tiếng Việt

Năm nay mới 4 tuổi đang đi học tại trường mầm non ở quận Tân Bình, nhưng sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cu Zon được ba mẹ cho đi học tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ rất nổi tiếng. Chị Hương, mẹ của bé Zon muốn con mai mốt vào học ở trường quốc tế, nếu không sẽ thua các bạn cùng lớp.

Chị Hương cho biết, con chị học 2 buổi một tuần vào sáng thứ 7 và sáng chủ nhật. Lớp học này được gọi là Early start dành cho các bé bắt đầu học tiếng Anh. Ở lớp cu Zon, mỗi tuần có 45 phút học sinh được học với giáo viên người nước ngoài. Nhiều đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo người ngoại quốc, vừa to cao lại mắt xanh, tóc vàng bước vào thì sợ quá thét lên. Có bạn được thầy đến gần hỏi bài vội vung tay chạy ra khỏi lớp.

Không riêng gì cu Zon nhiều bé cũng khóc thét lên, trong khi ông bà hoặc cha mẹ thì cứ lôi xềnh xệch con ấn vào tay cô giáo bắt phải ngồi vào lớp học.

Do học sinh quá nhỏ nên mang theo cả nếp sinh hoạt của lớp mẫu giáo vào trường. Thông thường những đứa trẻ 3-4 tuổi khi học mầm non, lúc đi tieu, đi tiểu vẫn được bảo mẫu phục vụ, rửa tay vệ sinh giúp. Nhưng ở các lớp tiếng Anh cho trẻ con, khi các cháu đòi đi vệ sinh thì cô giáo bối rối không biết làm thế nào vì nhiệm vụ của các cô là giảng bài chứ không phải là một cô giáo mầm non. Thường những lớp học này có một cô giáo dạy chính là giáo viên tiểu học ở các trường quốc tế và giáo viên trợ giảng là sinh viên ngoại ngữ. Các cô đều ăn mặc rất đẹp áo dài hoặc váy để lên lớp dạy nên không tránh khỏi bối rối mỗi lần giúp các cháu đi vệ sinh.

Lại có chuyện nhiều phụ huynh vẫn thường theo con đi học. Trong lúc con ở trong lớp thì cha mẹ cứ xếp hàng đứng ngoài nhòm ngó nhìn vào làm cả cô và trò mất tập trung. Một vài phụ huynh phải đứng chờ cả buổi nếu con mắc tiểu lại lon ton chạy theo để phục vụ vì cô giáo còn bận dạy học.

Chị Ngân một phụ huynh có con 5 tuổi học lớp này cứ thụt thò đằng sau cánh cửa để xem con học thế nào. Cứ khi nào con ngẩng lên chị lại phải thụp xuống vì sợ con nhìn thấy bỏ học đòi theo về.

Theo ghi nhận của PV hiện nay, ở các trung tâm ngoại ngữ có những lớp tiếng Anh dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi. Mỗi trường đều có tên gọi khác nhau. Do lớp học có nhiều lứa tuổi nên rất lộn xộn và quậy phá vì đang tuổi chơi, lại quen cách sinh hoạt tự do ở nhà nên bắt ngồi học một chỗ, các bé không chịu nổi.

Cuối mỗi buổi học cô giáo cứ gọi là khan tiếng, nói không ra lời vì không chỉ dạy học sinh mà còn phải làm thêm nhiệm vụ của người bảo mẫu và quản lý lớp học. Vốn dĩ lớp học có nhiều độ tuổi khấp khểnh, lại có những em chưa biết chữ bao giờ nên lớp học càng lộn xộn.

Những trẻ 5-6 tuổi, thường được cô phát cho các bài tập, mẫu chữ cái bằng tiếng Anh để tập viết. Vì được học chung với các anh chị nên những bé 3-4 tuổi cũng được nhận những tài liệu đó và được cô yêu cầu như nhau. Những cánh tay còn non nớt cầm bút chưa vững, không biết làm gì cũng nguệch ngoạc linh tinh, vẽ nhăng vẽ cuội. Các cô giáo và sinh viên trợ giảng thì chẳng bao giờ để ý đến việc cầm tay tập viết cho các em vì nhiêm vụ của các cô không phải là giáo viên tiểu học.

Nhiều bé đi học tiếng Anh lúc chưa biết tiếng Việt nên khi học tiếng Việt thì lại đọc chữ cái theo phiên âm tiếng Anh. Cả Anh cả Việt cứ lộn xộn làm bọn trẻ rối cả trí không biết học như thế nào.

Ngày nay, nhiều phụ huynh cho con đi học sớm vì một điều đương nhiên là tiếng Anh rất cần thiết. Nhưng cũng có những phụ huynh lại mang tâm tưởng "cha mẹ không học được" nên rút kinh nhiệm, quyết tâm "phục thù" bằng cách đầu tư cho con nên cố "nhồi nhét" cả khi trẻ còn chưa được học tiếng mẹ đẻ.

Lại có nhiều em trong độ tuổi mẫu giáo được cha mẹ cho đi học vào ngày nghỉ như một cách để gửi trẻ. Một số khác thì cho con đi học theo phong trào, thấy đồng nghiệp cùng cơ quan cho con đi học thì cũng muốn con mình không thua kém ai.

Trao đổi với PV, trưởng phòng GD mầm non, Sở GD&ĐT TP HCM bà Nguyễn Kim Thanh cho biết, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ nhưng quan điểm của bà cho rằng trẻ con trước tiên phải biết ngôn ngữ mẹ đẻ. Đối với việc học tiếng Anh chỉ cho các em làm quen dưới hình thức chơi và học thông qua các trò chơi, bài hát, hình ảnh... học ở mọi nơi mọi lúc. Không nên bắt trẻ học theo kiểu người lớn hay học nặng quá sẽ không tốt. Nếu một lúc bắt trẻ phải học hai thứ tiếng thì cũng không mang lại hiệu quả giáo dục, thậm chí phản giáo dục.

Cũng theo bà Thanh, đối với những trung tâm ngoại ngữ dạy học theo phương pháp làm quen thì có thể cho các em tham gia, nhưng ở độ tuổi này không nên bắt các em học theo bài bản, chương trình gò bó. Đối với các bé mầm non kể cả dạy tiếng Việt cũng phải theo phương pháp trực âm, trực quan và thực hành. Tuy nhiên để dạy đúng phương pháp này không phải ai cũng làm được. "Nhiều khi các bậc phụ huynh quá lo lắng, cho con đi học sớm mà không đạt hiệu quả thì chỉ tốn tiền. Còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội để học không nên tạo cho các em sức ép quá sớm", bà Thanh nhấn mạnh.