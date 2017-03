Bí quyết ôn thi của các thủ khoa khối C

Cách học từng môn Môn văn: Phải nắm vững các ý chính. Sử dụng hiểu biết của bản thân kết hợp với bài giảng của thầy cô và các tài liệu tham khảo để hiểu rõ các ý này. Học thuộc dẫn chứng. Viết ra giấy học hoặc đọc nhiều lần để nhớ. Cần chủ động soạn các chuyên đề kiến thức khác nhau để có kiến thức và có thể phân tích rộng và sâu hơn. Luyện cách lập dàn ý nhanh, tập viết mở bài, kết bài tốt phù hợp với từng dạng đề. Môn lịch sử: Môn này đòi hỏi phải ghi nhớ nhiều nhất, rất nhiều con số, sự kiện đan xen nhau. Chúng thường có mối liên hệ về bối cảnh xã hội, nguyên nhân hay ý nghĩa. Nên giải đề các năm trước bằng cách gạch các ý cần trả lời, liên hệ với các sự kiện khác rút ra ý nghĩa... sau đó so với đáp án và tự rút kinh nghiệm. Với các mốc thời gian khó nhớ, tìm cách gắn nó với một sự kiện quen thuộc nào đó, ví dụ như sinh nhật của bạn bè, người thân... Môn địa lý: Cần hệ thống hóa kiến thức. Khi nói về điều kiện tự nhiên của một vùng thì luôn nhớ theo sườn gồm có địa hình, đất đai, khí hậu, sông ngòi, khoáng sản, sinh vật… Rèn luyện thành thạo các kỹ năng vẽ, phân tích biểu đồ. Chỉ cần nhớ những số liệu quan trọng nhất, hiểu rõ về mối quan hệ giữa các lĩnh vực (ví dụ tác động của các điều kiện tự nhiên lên hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội…). Phải nắm vững những đặc điểm chính của các vùng miền theo nhiều mặt (tự nhiên, kinh tế, xã hội…) để có thể tự triển khai ý trong bài thi. Nên tập so sánh các nội dung liên quan của các bài. Kinh nghiệm của một người tự ôn Năm đầu tiên tôi học rất chăm, ngày học, đêm cũng thức đến 1-2 giờ để học. Nhưng thú thực tôi học tràn lan, sách gì liên quan cũng cố nhồi nhét để đọc. Kết quả tôi thi chỉ được 16 điểm. Năm thứ hai tôi tự ôn, không theo một lò luyện nào, mỗi buổi tôi chỉ học 2 tiếng. Nhưng kết quả thật tuyệt, tôi được 25 điểm đúng như dự đoán vì tôi đã ôn thi đúng hướng theo cách như sau. Sắp xếp thời gian trong tuần đều cho các môn và sắp xếp thời gian cho việc học lý thuyết và thời gian luyện đề, tự chấm bài theo đáp án và thang điểm như trong sách một cách hợp lý. Mỗi khi so sánh đáp án trong sách và đáp án mình làm nếu mình có sai sót và thiếu ý gì thì mình sẽ làm lại cho hoàn chỉnh. Như vậy sẽ nhớ rất chắc. Chọn lọc một số sách để tham khảo, không tham khảo tràn lan vì như thế sẽ bị loạn kiến thức và mất nhiều thời gian. VŨ SEN