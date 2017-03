Bình Định: 78 học sinh “ngồi nhầm” lớp

Hiện tượng “ngồi nhầm” lớp được phát hiện sau kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013 vừa qua. Trong đó có đến 66 học sinh các lớp 8, 9 chưa thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; 12 học sinh lớp 3 chưa biết đánh vần hết chữ viết. Theo ông Bình, nguyên nhân của tình trạng này do nhà trường và gia đình chưa phối hợp chặt chẽ trong giáo dục, một số trường còn chạy theo thành tích, ngại cho học sinh lưu ban, sợ học sinh bỏ học… “Ngoài ra, còn do bất cập từ quy định học sinh hộ nghèo được ưu tiên lên lớp nên dẫn đến tình trạng trên” - ông Bình nói. Tuy nhiên, theo một số giáo viên ở An Lão, tình trạng học sinh mất căn bản về kiến thức từ lớp dưới ở địa phương xảy ra khá phổ biến từ nhiều năm nay.

Hiện tại, Phòng GD&ĐT huyện đã yêu cầu các trường trên địa bàn huyện tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng ngoài giờ cho học sinh yếu kém để khắc phục tình trạng học sinh mất căn bản về kiến thức; xem xét xử lý những trường hợp chạy theo thành tích. Trước mắt các trường “chữa cháy” bằng cách buổi sáng cho các em này học lớp 8, lớp 9, buổi chiều học lại lớp 5 để tập làm các phép tính thông thường; hay học sinh tiểu học thì buổi sáng học lớp 3, lớp 4, buổi chiều học lại lớp 1 để tập đánh vần!

Cùng ngày, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết đã yêu cầu ngành giáo dục huyện tiến hành ngay đợt thanh-kiểm tra nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các trường học. Huyện sẽ thực hiện luân chuyển, bố trí lại cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hợp lý hơn tại một số địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 5-3 về tình trạng trên ở An Lão, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định, tỏ ra ngạc nhiên nói: “Tôi sẽ kiểm tra lại và có ý kiến sau”. Còn ông Nguyễn Xuân Bình nói: “Đây là chuyện nội bộ của ngành giáo dục huyện nên chúng tôi không báo cáo Sở GD&ĐT!”.

